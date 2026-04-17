"Это не герой и войны нет": в Черновцах произошел скандал во время похорон военного

Ткачова Марія
В Черновцах 7 апреля во время сопровождения кортежа на щите, которым провожали в последний путь погибшего украинского военного, произошел конфликтный инцидент.
Скандал на похоронах военного в Черновцах
Во время движения похоронной процессии большинство людей останавливались, чтобы почтить павшего защитника. Речь идет о военном, который был единственным сыном у матери. В то же время, один из мужчин не только проигнорировал кортеж, но и высказался пренебрежительно относительно погибшего.
По словам очевидцев, он заявил, что это "не герой Украины", а также отрицал сам факт войны. Такие слова вызвали негодование среди собравшихся.
После инцидента с мужчиной провели профилактическую беседу военнослужащие. Впоследствии он записал видеообращение, в котором признал свою вину.
В своем обращении мужчина отметил, что осознал ошибочность своих высказываний и извинился за сказанные слова и собственное поведение.