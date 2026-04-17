"Это не герой и войны нет": в Черновцах произошел скандал во время похорон военного

В Черновцах 7 апреля во время сопровождения кортежа на щите, которым провожали в последний путь погибшего украинского военного, произошел конфликтный инцидент.

Во время движения похоронной процессии большинство людей останавливались, чтобы почтить павшего защитника. Речь идет о военном, который был единственным сыном у матери. В то же время, один из мужчин не только проигнорировал кортеж, но и высказался пренебрежительно относительно погибшего.

По словам очевидцев, он заявил, что это "не герой Украины", а также отрицал сам факт войны. Такие слова вызвали негодование среди собравшихся.

После инцидента с мужчиной провели профилактическую беседу военнослужащие. Впоследствии он записал видеообращение, в котором признал свою вину.

В своем обращении мужчина отметил, что осознал ошибочность своих высказываний и извинился за сказанные слова и собственное поведение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что клинический психолог Владимир Багненко обратил внимание на то, что общение с военными, особенно теми, кто вернулся с фронта или пережил травматический опыт, требует особой осторожности, уважения и понимания.

По его словам, существует ряд фраз, которые гражданские часто используют с благими намерениями, однако на самом деле они могут вызвать обратный эффект — недоверие, раздражение или даже агрессию. В частности, слова о том, что собеседник "понимает", через что прошел военный, могут восприниматься как обесценивание опыта, ведь человек без боевого опыта не может полностью почувствовать эти переживания. Подобную реакцию вызывают и призывы "забыть прошлое" или "двигаться дальше", поскольку травматический опыт не исчезает сам собой и оставляет глубокий след в психике.

