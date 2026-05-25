Це найбільш критичний сценарій: велике місто в Україні попередили про хаос черех удар РФ
Це найбільш критичний сценарій: велике місто в Україні попередили про хаос черех удар РФ

У соцмережах почали з’являтися панічні прогнози про можливу масову загибель риби та отруєння

25 травня 2026, 09:30
Клименко Елена

Після ворожого удару по Бортницькій станції аерації у Києві з’явилися ризики потрапляння недостатньо очищених стічних вод у Дніпро. Крім того, у разі порушення роботи об’єкта основний тягар очищення води може перейти на водоканали населених пунктів, розташованих нижче за течією річки, завив директор аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

За його словами, Бортницька станція аерації виконує ключову функцію завершального етапу очищення міських стічних вод. Саме сюди надходять побутові та промислові стоки столиці, після чого вони проходять повний цикл очищення перед поверненням у природні водні системи. Експерт уточнив, що йдеться не про дощову каналізацію, яка безпосередньо скидає воду в річку, а про централізовану систему міської каналізації.

Він також підкреслив, що промислові стоки Києва не містять значних обсягів важкої металургійної промисловості, оскільки така галузь у місті фактично відсутня. Натомість окремі підприємства використовують воду в технологічних процесах без суттєвого забруднення, що знижує потенційне навантаження на систему очищення.

Найбільш критичним сценарієм, за словами Сергієнка, може стати часткове або повне порушення процесу очищення, що призведе до потрапляння недостатньо оброблених стічних вод у Дніпро. Водночас він наголосив, що наразі зарано робити остаточні висновки щодо масштабів можливих екологічних наслідків.

Окремо експерт прокоментував інформаційний фон навколо події. Він зазначив, що в соціальних мережах поширюються тривожні припущення про можливий масовий мор риби та небезпечне забруднення води. Втім, за його словами, такі сценарії не мають підтвердженої основи, а реальний вплив інциденту залежатиме від стану інфраструктури та подальшої роботи очисних систем.

"Коментарі" вже писали, що генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що останні удари по Києву є черговим різким загостренням ситуації, а інформація про застосування "Орєшника" викликає серйозне занепокоєння. За його словами, подібні дії лише поглиблюють кризу та віддаляють можливість політичного врегулювання.



