Удар "Орєшником" став останньою краплею: на Заході висунули жорсткий ультиматум до Кремля

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що останні удари по Києву є черговим різким загостренням ситуації, а інформація про застосування "Орєшника" викликає серйозне занепокоєння. За його словами, подібні дії лише поглиблюють кризу та віддаляють можливість політичного врегулювання.

Зокрема у мережі Х, Берсе наголосив, що майбутній мир не може бути побудований на страху чи силовому тиску.

"Хоча мир сьогодні може здаватися далеким, українці мають розуміти, що перспектива справедливого миру не може бути зруйнована залякуванням чи силою", — зазначив він.

Посадовець підкреслив, що стійке завершення війни неможливе без притягнення до відповідальності винних у злочинах агресії. На його думку, саме принцип невідворотності покарання має стати основою будь-яких майбутніх домовленостей щодо припинення бойових дій.

У цьому контексті Берсе нагадав про ініціативу створення Спеціального трибуналу Ради Європи щодо злочину агресії проти України, яку підтримали 36 країн та Європейський Союз. Він наголосив, що цей механізм має стати важливим кроком до забезпечення справедливості та міжнародної відповідальності.

Окремо повідомляється про наслідки останніх атак РФ по Україні. Зокрема, унаслідок ударів по Києву та області є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. У Білій Церкві також зафіксовано руйнування після обстрілу, який пов’язують із застосуванням "Орєшника".

