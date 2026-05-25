Удар "Орешником" стал последней каплей: на Западе выдвинули жесткий ультиматум в Кремль

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что последние удары по Киеву являются очередным резким обострением ситуации, а информация о применении "Орешника" вызывает серьезную обеспокоенность. По его словам, подобные действия лишь усугубляют кризис и отдаляют возможность политического урегулирования.

В частности, в сети Х, Берсе отметил , что будущий мир не может быть построен на страхе или силовом давлении.

"Хотя мир сегодня может казаться далеким, украинцы должны понимать, что перспектива справедливого мира не может быть разрушена запугиванием или силой", — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что стойкое завершение войны невозможно без привлечения к ответственности виновных в преступлениях агрессии. По его мнению, именно принцип неотвратимости наказания должен стать основой любых будущих договоренностей по прекращению боевых действий.

В этом контексте Берсе напомнил об инициативе создания Специального трибунала Совета Европы по преступлению агрессии против Украины, поддержанной 36 странами и Европейским Союзом. Он подчеркнул, что этот механизм должен стать важным шагом в обеспечении справедливости и международной ответственности.

Отдельно сообщается о последствиях последних атак РФ по Украине. В частности, в результате ударов по Киеву и области погибли и пострадали, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В Белой Церкви также зафиксировано разрушение после обстрела, связанного с применением "Орешника".

