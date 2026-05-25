Это самый критический сценарий: большой город в Украине предупредили о хаосе черех удар РФ

После вражеского удара по Бортницкой станции аэрации в Киеве возникли риски попадания недостаточно очищенных сточных вод в Днепр. Кроме того, в случае нарушения работы объекта основное бремя очистки воды может перейти на водоканалы населенных пунктов, расположенных ниже течения реки, заявил директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По его словам, Бортницкая станция аэрации выполняет ключевую функцию завершающего этапа очистки городских сточных вод. Именно сюда поступают бытовые и промышленные стоки столицы, после чего проходят полный цикл очистки перед возвращением в природные водные системы. Эксперт уточнил, что речь идет не о дождевой канализации, непосредственно сбрасывающей воду в реку, а о централизованной системе городской канализации.

Он также подчеркнул, что промышленные стоки Киева не содержат больших объемов тяжелой металлургической промышленности, поскольку такая отрасль в городе фактически отсутствует. В то же время, отдельные предприятия используют воду в технологических процессах без существенного загрязнения, что снижает потенциальную нагрузку на систему очистки.

Наиболее критическим сценарием, по словам Сергиенко, может стать частичное или полное нарушение процесса очистки, что приведет к попаданию недостаточно обработанных сточных вод в Днепр. В то же время он подчеркнул, что рано делать окончательные выводы относительно масштабов возможных экологических последствий.

Отдельно эксперт прокомментировал информационный фон вокруг происшествия. Он отметил, что в социальных сетях распространяются тревожные предположения о возможном массовом море рыбы и опасном загрязнении воды. Впрочем, по его словам, такие сценарии не имеют подтвержденного основания, а реальное влияние инцидента будет зависеть от состояния инфраструктуры и последующей работы очистных систем.

"Комментарии" уже писали , что генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что последние удары по Киеву являются очередным резким обострением ситуации, а информация о применении "Орешника" вызывает серьезную обеспокоенность. По его словам, подобные действия лишь усугубляют кризис и отдаляют возможность политического урегулирования.