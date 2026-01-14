Це може зтерти з лиця землі Україну: озвучено страшний прогноз про удари РФ

Низький рівень перехоплення російських балістичних ракет під час нічної атаки 13 січня пояснюється цілеспрямованим вибором ворогом цілей у тих регіонах, де відсутнє потужне покриття сучасними західними зенітно-ракетними системами, заявив військовий експерт Денис Попович.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що показник успішного збиття ракет — лише 28% — безпосередньо залежить від того, де розташовані засоби протиповітряної оборони. Російські війська ретельно аналізують слабкі місця української ППО і обирають для ударів райони, де ефективність перехоплення мінімальна.

"Ударів зазнали не лише Київ та його область, а й інші території, де відсутні комплекси Patriot. Тому відсоток збиття виявився таким низьким", — пояснив Попович.

Він додав, що ворог використовує ті типи ракет, які українські ППО найважче збивають без спеціалізованих систем перехоплення балістики. Через це атаки вразили критичну енергетичну інфраструктуру країни.

Експерт наголосив, що метою цих ракетних ударів не є зміни на фронті. Основна стратегія Кремля спрямована на цивільне населення в тилу — позбавлення тепла, води, електроенергії та створення максимально дискомфортних умов життя.

"Мета — змусити людей відчувати проблеми, тиснути на владу, провокувати протести і домагатися поступок у мирному процесі на користь РФ", — зазначив Попович.

Він також нагадав, що схожа тактика терору бомбардуваннями використовувалася під час Другої світової війни, але не принесла стратегічного результату і не змогла зламати опір цивільного населення. Схоже, нинішня кампанія Кремля наслідує ті самі принципи, спираючись на психологічний тиск, а не на прямий військовий ефект.

