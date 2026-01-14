САП і НАБУ вручили підозру Юлії Тимошенко: перші деталі скандалу

Антикорупційні органи офіційно повідомили про підозру голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. За даними співрозмовників Української правди в політичних колах, деталей поки що небагато. Представники видання намагалися зв’язатися з прессекретаркою Тимошенко Мариною Сорокою та народним депутатом Сергієм Власенком, але відповіді не отримали. Національне антикорупційне бюро також відмовилося коментувати ситуацію.

Фото: з відкритих джерел

Увечері вівторка НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради у корупційних діях. Джерела УП уточнюють, що йдеться саме про Юлію Тимошенко.

За інформацією антикорупційних органів, лідерка фракції нібито пропонувала неправомірну вигоду народним депутатам із інших фракцій за підтримку або відхилення конкретних законопроєктів. Попередня кваліфікація кримінального провадження — частина 4 статті 369 Кримінального кодексу України, що стосується пропозиції або надання хабаря службовим особам.

За даними джерел, підозрювана могла пропонувати підкуп парламентарям з фракцій, які вона не очолює, для забезпечення голосування в інтересах своєї політичної сили.

Нагадаємо, що в липні 2025 року фракція "Батьківщина" майже повністю підтримала законопроєкт №12414, який передбачав ліквідацію незалежності НАБУ та САП. При цьому 31 липня Тимошенко була серед небагатьох депутатів, які утрималися від голосування за відновлення повноважень антикорупційних органів.

