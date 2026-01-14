logo_ukra

Головна Новини Суспільство події САП і НАБУ вручили підозру Юлії Тимошенко: перші деталі скандалу
commentss НОВИНИ Всі новини

САП і НАБУ вручили підозру Юлії Тимошенко: перші деталі скандалу

Антикорупційні органи повідомили, що голову однієї з парламентських фракцій викрили на спробі надати неправомірну вигоду кільком народним депутатам

14 січня 2026, 10:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Антикорупційні органи офіційно повідомили про підозру голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. За даними співрозмовників Української правди в політичних колах, деталей поки що небагато. Представники видання намагалися зв’язатися з прессекретаркою Тимошенко Мариною Сорокою та народним депутатом Сергієм Власенком, але відповіді не отримали. Національне антикорупційне бюро також відмовилося коментувати ситуацію.

САП і НАБУ вручили підозру Юлії Тимошенко: перші деталі скандалу

Фото: з відкритих джерел

Увечері вівторка НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради у корупційних діях. Джерела УП уточнюють, що йдеться саме про Юлію Тимошенко.

За інформацією антикорупційних органів, лідерка фракції нібито пропонувала неправомірну вигоду народним депутатам із інших фракцій за підтримку або відхилення конкретних законопроєктів. Попередня кваліфікація кримінального провадження — частина 4 статті 369 Кримінального кодексу України, що стосується пропозиції або надання хабаря службовим особам.

За даними джерел, підозрювана могла пропонувати підкуп парламентарям з фракцій, які вона не очолює, для забезпечення голосування в інтересах своєї політичної сили.

Нагадаємо, що в липні 2025 року фракція "Батьківщина" майже повністю підтримала законопроєкт №12414, який передбачав ліквідацію незалежності НАБУ та САП. При цьому 31 липня Тимошенко була серед небагатьох депутатів, які утрималися від голосування за відновлення повноважень антикорупційних органів.

Портал "Коментарі" вже писав, що спікер Палати представників Чехії та лідер партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) Томіо Окамура висловився про те, що погодження на продовження участі Чехії в снарядній ініціативі, за умови припинення її фінансування з державного бюджету, було важким компромісом. Окамура пообіцяв, що його партія продовжить боротьбу за припинення цієї ініціативи, а також всіх інших програм підтримки України, зокрема щодо допомоги біженцям.



