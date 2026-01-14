САП и НАБУ вручили подозрение Юлии Тимошенко: первые детали скандала

Антикоррупционные органы официально сообщили о подозрении главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По данным собеседников Украинской правды в политических кругах, деталей пока немного. Представители издания пытались связаться с пресс-секретарем Тимошенко Мариной Сорокой и народным депутатом Сергеем Власенко, но ответа не получили. Национальное антикоррупционное бюро также отказалось комментировать ситуацию.

Фото: из открытых источников

Вечером вторника НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады в коррупционных действиях. Источники УП уточняют, что речь идет именно о Юлии Тимошенко.

По информации антикоррупционных органов, лидер фракции якобы предлагала неправомерную выгоду народным депутатам из других фракций за поддержку или отклонение конкретных законопроектов. Предварительная квалификация уголовного производства – часть 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины, касающаяся предложения или предоставления взятки должностным лицам.

По данным источников, подозреваемая могла предлагать подкуп парламентариям из не возглавляемых ими фракций для обеспечения голосования в интересах своей политической силы.

Напомним, что в июле 2025 года фракция "Батькивщина" почти полностью поддержала законопроект №12414, предусматривавший ликвидацию независимости НАБУ и САП. При этом 31 июля Тимошенко находилась среди немногих депутатов, воздержавшихся от голосования за восстановление полномочий антикоррупционных органов.

