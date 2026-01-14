logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это может стереть с лица земли Украину: озвучен страшный прогноз об ударах РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Это может стереть с лица земли Украину: озвучен страшный прогноз об ударах РФ

Эксперт объяснил, как Кремль стремится использовать холод против Украины

14 января 2026, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Низкий уровень перехвата российских баллистических ракет во время ночной атаки 13 января объясняется целенаправленным выбором врагом целей в тех регионах, где отсутствует мощное покрытие современными западными зенитно-ракетными системами , заявил военный эксперт Денис Попович.

Это может стереть с лица земли Украину: озвучен страшный прогноз об ударах РФ

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что показатель успешного сбивания ракет — всего 28% — напрямую зависит от того, где расположены средства противовоздушной обороны. Российские войска тщательно анализируют слабые места украинского ПВО и выбирают для ударов районы, где эффективность перехвата минимальна.

"Удары получили не только Киев и его область, но и другие территории, где отсутствуют комплексы Patriot. Поэтому процент ущерба оказался таким низким", — пояснил Попович.

Он добавил, что враг использует те типы ракет, которые украинские ПВО тяжелее всего сбивают без специализированных систем перехвата баллистики. Поэтому атаки поразили критическую энергетическую инфраструктуру страны.

Эксперт подчеркнул, что целью этих ракетных ударов не изменение на фронте. Основная стратегия Кремля направлена на гражданское население в тылу – лишение тепла, воды, электроэнергии и создание максимально дискомфортных условий жизни.

"Цель — заставить людей испытывать проблемы, давить на власть, провоцировать протесты и добиваться уступок в мирном процессе в пользу РФ", — отметил Попович.

Он также напомнил, что схожая тактика террора бомбежками использовалась во время Второй мировой войны, но не принесла стратегического результата и не смогла сломить сопротивление гражданского населения. Похоже, нынешняя кампания Кремля следует тем же принципам, опираясь на психологическое давление, а не на прямой военный эффект.

Как уже писали "Комментарии", антикоррупционные органы официально сообщили о подозрении главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По данным собеседников Украинской правды в политических кругах, деталей пока немного. Представители издания пытались связаться с пресс-секретарем Тимошенко Мариной Сорокой и народным депутатом Сергеем Власенко, но ответа не получили. Национальное антикоррупционное бюро также отказалось комментировать ситуацию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости