Это может стереть с лица земли Украину: озвучен страшный прогноз об ударах РФ

Низкий уровень перехвата российских баллистических ракет во время ночной атаки 13 января объясняется целенаправленным выбором врагом целей в тех регионах, где отсутствует мощное покрытие современными западными зенитно-ракетными системами , заявил военный эксперт Денис Попович.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что показатель успешного сбивания ракет — всего 28% — напрямую зависит от того, где расположены средства противовоздушной обороны. Российские войска тщательно анализируют слабые места украинского ПВО и выбирают для ударов районы, где эффективность перехвата минимальна.

"Удары получили не только Киев и его область, но и другие территории, где отсутствуют комплексы Patriot. Поэтому процент ущерба оказался таким низким", — пояснил Попович.

Он добавил, что враг использует те типы ракет, которые украинские ПВО тяжелее всего сбивают без специализированных систем перехвата баллистики. Поэтому атаки поразили критическую энергетическую инфраструктуру страны.

Эксперт подчеркнул, что целью этих ракетных ударов не изменение на фронте. Основная стратегия Кремля направлена на гражданское население в тылу – лишение тепла, воды, электроэнергии и создание максимально дискомфортных условий жизни.

"Цель — заставить людей испытывать проблемы, давить на власть, провоцировать протесты и добиваться уступок в мирном процессе в пользу РФ", — отметил Попович.

Он также напомнил, что схожая тактика террора бомбежками использовалась во время Второй мировой войны, но не принесла стратегического результата и не смогла сломить сопротивление гражданского населения. Похоже, нынешняя кампания Кремля следует тем же принципам, опираясь на психологическое давление, а не на прямой военный эффект.

