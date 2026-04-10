Це може відбутися зовсім скоро: українців попередили про кривавий задум Путіна

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що хоча прогнозувати дії російської армії складно, є певні ознаки того, що Росія може накопичувати ракети для можливого масованого удару. За словами експерта, таке настання може відбутися навіть на Великдень.

"Можливо, Росія накопичує певну кількість ракет, кілька десятків по різних типах", — зазначив Жданов.

Він підкреслив, що це не є абсолютною гарантією масованого удару, але таке накопичення озброєнь цілком ймовірне.

Зокрема, Жданов звернув увагу на обмежене використання балістичних ракет, таких як "Іскандери", останнім часом.

"Ці ракети застосовуються дуже обмежено", — зазначив експерт.

Причиною цього, на його думку, можуть бути проблеми з виробництвом та дефіцитом необхідних компонентів, що виник через санкції, з якими Росія не може повністю впоратися, навіть попри спроби імпортозаміщення.

Він також вказав на складність, з якою стикається Росія при закупівлі необхідних матеріалів для виробництва ракет. "Вони змушені використовувати складні схеми для придбання компонентів", — додав Жданов.

Однак, експерт підкреслив, що виключати можливість масованих атак на Великдень не можна. Він нагадав, що у 2023 році Росія здійснювала обстріли в ці святкові дні, тоді як у 2024 і 2025 роках було відносно тихо. Проте в цілому, наразі Росія не проводить масованих групових ударів, як це було у березні.

"На цей момент ми не спостерігаємо великих групових атак з кількома ракетами одночасно, як це було раніше, коли запускали по 5-10 ракет", — пояснив Жданов.

Проте він також додав, що ситуація може змінитися в будь-який момент, і Україні необхідно бути готовою до будь-яких несподіванок.

"Можливо, Росія просто накопичує свої сили для наступних атак. Тому ми повинні залишатися готовими до будь-яких сюрпризів", — зазначив військовий експерт.

