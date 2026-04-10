Україні доведеться відступити у вкрай принциповому питанні: озвучено несподівану причину

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що ремонт нафтопроводу "Дружба" завершиться цієї весни, що дозволить відновити транзит нафти. Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами.

"Ми пообіцяли, що завершимо ремонт нафтопроводу "Дружба" цієї весни, і вже багато чого зроблено. Якщо питання європейського фінансування постачання нафти залишатиметься актуальним, то відповідальність за транспортування нафти лежатиме на європейських партнерах. Ми готові завершити ремонт, як домовлено", — заявив президент.

Зеленський також зазначив, що повне відновлення зруйнованих резервуарів буде неможливе в короткий термін, тому мова йде лише про відновлення транзитного процесу, попри всі супутні ризики.

"Ремонт резервуарів займе більше часу, ніж планувалося, і це залишає певні ризики. Нам потрібно бути готовими до можливих перешкод, оскільки є ймовірність нових атак", — додав він.

Коментуючи ситуацію з Угорщиною, Зеленський вказав, що питання їхніх внутрішніх виборів не є для України проблемою. Він підкреслив, що Угорщина вже заблокувала частину фінансової допомоги від ЄС, вимагаючи відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" в обмін на розмороження 90 мільярдів євро кредиту.

Президент також прокоментував спроби Росії послабити нафтові санкції, зокрема зазначивши, що Росія, ймовірно, прагне зняти обмеження, щоб мати можливість продати активи компанії "Лукойл" в Європі.

Зеленський вказав, що, попри всі обставини, Україна не має наміру припиняти зусиль для відновлення нафтопроводу та готова продовжувати працювати над усуненням наслідків війни для енергетичної інфраструктури.

