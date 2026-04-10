logo_ukra

BTC/USD

71797

ETH/USD

2195.91

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україні доведеться відступити у вкрай принциповому питанні: озвучено несподівану причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Україні доведеться відступити у вкрай принциповому питанні: озвучено несподівану причину

Зеленський зауважив, що швидко відновити зруйновані резервуари неможливо, тому мова йде лише про відновлення транзитного процесу з усіма супутніми ризиками

10 квітня 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що ремонт нафтопроводу "Дружба" завершиться цієї весни, що дозволить відновити транзит нафти. Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами.

Фото: з відкритих джерел

"Ми пообіцяли, що завершимо ремонт нафтопроводу "Дружба" цієї весни, і вже багато чого зроблено. Якщо питання європейського фінансування постачання нафти залишатиметься актуальним, то відповідальність за транспортування нафти лежатиме на європейських партнерах. Ми готові завершити ремонт, як домовлено", — заявив президент.

Зеленський також зазначив, що повне відновлення зруйнованих резервуарів буде неможливе в короткий термін, тому мова йде лише про відновлення транзитного процесу, попри всі супутні ризики.

"Ремонт резервуарів займе більше часу, ніж планувалося, і це залишає певні ризики. Нам потрібно бути готовими до можливих перешкод, оскільки є ймовірність нових атак", — додав він.

Коментуючи ситуацію з Угорщиною, Зеленський вказав, що питання їхніх внутрішніх виборів не є для України проблемою. Він підкреслив, що Угорщина вже заблокувала частину фінансової допомоги від ЄС, вимагаючи відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" в обмін на розмороження 90 мільярдів євро кредиту.

Президент також прокоментував спроби Росії послабити нафтові санкції, зокрема зазначивши, що Росія, ймовірно, прагне зняти обмеження, щоб мати можливість продати активи компанії "Лукойл" в Європі.

Зеленський вказав, що, попри всі обставини, Україна не має наміру припиняти зусиль для відновлення нафтопроводу та готова продовжувати працювати над усуненням наслідків війни для енергетичної інфраструктури.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини