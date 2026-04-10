Великдень-2026 точно запам'ятається всім українцям: експерти ошелешили причиною

Прогноз погоди в Україні на вихідних, 11 та 12 квітня, передбачає прохолодні умови з невеликими дощами, хмарним небом та слабким вітром. Як повідомив синоптик Ігор Кібальчич, погода буде перебувати під впливом зниженого атмосферного тиску та вологої повітряної маси, що призведе до локальних опадів у деяких регіонах країни. У Карпатах є ймовірність випадання мокрого снігу.

За словами синоптика, вночі в західних та північних областях можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту і в повітрі. Однак найтепліші умови очікуються в південних районах та на Кримському півострові.

Прогноз на 11 квітня

У суботу на заході України буде прохолодно. Вночі температура коливатиметься між -2°C та +3°C, вдень очікується +7°C до +12°C. В цих регіонах пройдуть невеликі дощі, в Карпатах — мокрий сніг, а місцями можливий туман.

На півночі країни вночі також буде прохолодно, температура варіюватиметься від -2°C до +3°C. Вдень очікується +6°C до +11°C з незначними дощами.

У центральній Україні вночі без істотних опадів, температура складе -1°C до +4°C, вдень температура підніметься до +8°C до +13°C.

Південні регіони та Крим будуть відносно теплішими: вночі температура складе +1°C до +6°C, вдень прогріватиметься до +11°C до +16°C, з можливими короткочасними дощами та туманами.

На сході України вночі температура буде коливатись від 0°C до +5°C, вдень очікуються +8°C до +13°C з можливими дощами.

Прогноз на 12 квітня (Великдень)

У неділю, на Великдень, погода в західних областях залишатиметься без опадів вночі, а вдень можливий невеликий дощ. Температура вночі варіюватиметься між -1°C та +4°C, вдень підвищиться до +9°C до +14°C.

На півночі країни опадів також не очікується вночі, а вдень будуть йти дощі. Температура вночі — від -1°C до +4°C, вдень — від +8°C до +13°C.

У центральних регіонах вночі буде сухо, вдень можливі короткочасні дощі. Температура повітря коливатиметься від +2°C до +7°C вночі, вдень очікується +11°C до +16°C.

Південні райони та Крим залишатимуться без опадів вночі, але вдень на Одещині можливі короткочасні дощі. Температура варіюватиметься від +2°C до +7°C вночі, вдень буде від +10°C до +15°C.

На сході України вночі буде сухо, вдень можливі невеликі дощі. Температура вночі складе +2°C до +7°C, вдень — +11°C до +16°C.

