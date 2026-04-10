Пасха-2026 точно запомнится всем украинцам: эксперты ошарашили причиной

Прогноз погоды в Украине в выходные, 11 и 12 апреля, предусматривает прохладные условия с небольшими дождями, облачным небом и слабым ветром. Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, погода будет под влиянием пониженного атмосферного давления и влажной воздушной массы, что приведет к локальным осадкам в некоторых регионах страны. В Карпатах есть возможность выпадения мокрого снега.

По словам синоптика, ночью в западных и северных областях возможны слабые заморозки на поверхности почвы и воздухе. Однако самые теплые условия ожидаются в южных районах и Крымском полуострове.

Прогноз на 11 апреля

В субботу на западе Украины будет прохладно. Ночью температура колеблется от -2°C до 3°C, днем ожидается 7°C до 12°C. В этих регионах пройдут небольшие дожди, в Карпатах мокрый снег, а местами возможен туман.

На севере страны ночью также будет прохладно, температура будет варьироваться от -2 до 3°C. Днем ожидается 6°C до 11°C с небольшими дождями.

В центральной Украине ночью без существенных осадков, температура составит -1°C до 4°C, днем температура поднимется до 8°C до 13°C.

Южные регионы и Крым будут относительно теплее: ночью температура составит от 1°C до 6°C, днем будет прогреваться до 11°C до 16°C, с возможными кратковременными дождями и туманами.

На востоке Украины ночью температура будет колебаться от 0 до 5°C, днем ожидаются 8°C до 13°C с возможными дождями.

Прогноз на 12 апреля (Пасха)

В воскресенье на Пасху погода в западных областях будет оставаться без осадков ночью, а днем возможен небольшой дождь. Температура ночью будет варьироваться от -1°C до 4°C, днем повысится до 9°C до 14°C.

На севере страны осадки также не ожидаются ночью, а днем будут идти дожди. Температура ночью от -1°C до 4°C, днем — от 8°C до 13°C.

В центральных регионах ночью будет сухо, днем возможны кратковременные дожди. Температура воздуха будет колебаться от 2°C до 7°C ночью, днем ожидается 11°C до 16°C.

Южные районы и Крым будут оставаться без осадков ночью, но днем в Одесской области возможны кратковременные дожди. Температура будет варьироваться от 2°C до 7°C ночью, днем будет от 10°C до 15°C.

На востоке Украины ночью сухо, днем возможны небольшие дожди. Температура ночью составит 2°C до 7°C, днем — 11°C до 16°C.

Портал "Комментарии" уже писал, что 10 апреля 2026 года по китайскому календарю обещает быть важным и знаковым днем, известным как День открытых дверей, который под влиянием Деревянного Тигра принесет внезапные возможности и положительные изменения. В этот период шесть знаков китайского зодиака получат шанс на особую удачу, но только те, кто будет готов действовать быстро и без колебаний, смогут воспользоваться своими шансами.