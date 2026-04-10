Киев вынужденно пойдет на "поклон" друзьям Путина в принципиальном вопросе: озвучено потрясающее заявление

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ремонт нефтепровода "Дружба" завершится этой весной, что позволит возобновить транзит нефти. Об этом он сообщил в ходе встречи с журналистами.

"Мы пообещали, что завершим ремонт нефтепровода "Дружба" этой весной, и уже многое сделано. Если вопрос европейского финансирования поставки нефти будет оставаться актуальным, то ответственность за транспортировку нефти будет лежать на европейских партнерах. Мы готовы завершить ремонт, как условлено", — заявил президент.

Зеленский также отметил, что полное восстановление разрушенных резервуаров будет невозможно в короткие сроки, поэтому речь идет только о возобновлении транзитного процесса, несмотря на все сопутствующие риски.

"Ремонт резервуаров займет больше времени, чем планировалось, и это оставляет определенные риски. Нам нужно быть готовыми к возможным препятствиям, поскольку есть вероятность новых атак", — добавил он.

Комментируя ситуацию с Венгрией, Зеленский указал, что вопрос их внутренних выборов не является для Украины проблемой. Он подчеркнул, что Венгрия уже заблокировала часть финансовой помощи от ЕС, требуя возобновления работы нефтепровода "Дружба" в обмен на размораживание 90 млрд евро кредита.

Президент также прокомментировал попытки России ослабить нефтяные санкции, в частности отметив, что Россия, вероятно, стремится снять ограничения, чтобы иметь возможность продать активы компании "ЛУКойл" в Европе.

Зеленский указал, что при всех обстоятельствах Украина не намерена прекращать усилия для восстановления нефтепровода и готова продолжать работать над устранением последствий войны для энергетической инфраструктуры.

Портал "Комментарии" уже писал , что прогноз погоды в Украине на выходных, 11 и 12 апреля, предусматривает прохладные условия с небольшими дождями, облачным небом и слабым ветром. Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, погода будет под влиянием пониженного атмосферного давления и влажной воздушной массы, что приведет к локальным осадкам в некоторых регионах страны. В Карпатах есть возможность выпадения мокрого снега.