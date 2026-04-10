Это может произойти совсем скоро: украинцев предупредили о кровавом замысле Путина

Военный эксперт Олег Жданов считает, что, хотя прогнозировать действия российской армии сложно, есть определенные признаки того, что Россия может накапливать ракеты для возможного массированного удара. По словам эксперта, такое наступление может произойти даже на Пасху.

Фото: из открытых источников

"Возможно, Россия накапливает определенное количество ракет, несколько десятков по разным типам", — отметил Жданов.

Он подчеркнул, что это не абсолютная гарантия массированного удара, но такое накопление вооружений вполне вероятно.

В частности, Жданов обратил внимание на ограниченное использование баллистических ракет, таких как "Искандеры" в последнее время.

"Эти ракеты применяются очень ограниченно", — отметил эксперт.

Причиной этого, по его мнению, могут быть проблемы с производством и дефицитом необходимых компонентов, возникших из-за санкций, с которыми Россия не может полностью справиться, даже несмотря на попытки импортозамещения.

Он также отметил сложность, с которой сталкивается Россия при закупке необходимых материалов для производства ракет. "Они вынуждены использовать сложные схемы для приобретения компонентов", — добавил Жданов.

Однако эксперт подчеркнул, что исключать возможность массированных атак на Пасху нельзя. Он напомнил, что в 2023 году Россия производила обстрелы в эти праздничные дни, тогда как в 2024 и 2025 годах было относительно тихо. Однако в целом Россия не проводит массированных групповых ударов, как это было в марте.

"На данный момент мы не наблюдаем больших групповых атак с несколькими ракетами одновременно, как это было раньше, когда запускали по 5-10 ракет", — пояснил Жданов.

Однако он также добавил, что ситуация может измениться в любой момент и Украине необходимо быть готовой к любым неожиданностям.

"Возможно Россия просто накапливает свои силы для последующих атак. Поэтому мы должны оставаться готовыми к любым сюрпризам", — отметил военный эксперт.

