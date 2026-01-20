logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Це може стати другим Чорнобилем»: військовий експерт попередив про смертельну загрозу біля українських АЕС
commentss НОВИНИ Всі новини

«Це може стати другим Чорнобилем»: військовий експерт попередив про смертельну загрозу біля українських АЕС

Підстанції біля АЕС — потенційна ціль для ракет і дронів, а один промах здатен змінити долю не лише України.

20 січня 2026, 20:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Загроза для атомної енергетики України знову опинилася в центрі уваги. Військовий експерт Сергій Флеш заявив про реальний ризик ворожих ударів по об’єктах, розташованих поблизу атомних електростанцій.

«Це може стати другим Чорнобилем»: військовий експерт попередив про смертельну загрозу біля українських АЕС

Росія може вдарити поруч з атомними станціями: експерт назвав сценарій, який лякає навіть Кремль

У своєму дописі він опублікував фото, на яких видно АЕС та їх підстанції, наголошуючи на критичності цих об’єктів для електропостачання країни. За словами експерта, президент України та Головне управління розвідки вже попереджали про підготовку атак на енергетичну інфраструктуру. Наразі атомні станції залишаються основними джерелами електроенергії, і у разі спроби блекауту противник може націлюватися саме на них.

Флеш пояснює, що підстанції та комутаційні поля, через які передається електроенергія, розташовані на кількасот метрів до одного кілометра від реакторів. Ці об’єкти — невід’ємна частина критичної інфраструктури станцій і потенційно вразливі для ударів ракет та дронів.

Експерт застерігає: заяви Росії про "надточну" зброю не відповідають реальності. Відомо про численні випадки, коли ракети й дрони потрапляли не у військові чи промислові об’єкти, а в житлові будинки — у Тернополі, Києві та Вишгороді.

"Промах ракети типу “Іскандер” або “Кинджал” поруч із атомною станцією може мати катастрофічні наслідки і перетворитися на другий Чорнобиль", — наголошує Сергій Флеш.

Він також зазначає, що всі українські АЕС розташовані поблизу кордонів із Білоруссю та Росією, тож аварія матиме наслідки не лише для України, а й для сусідніх країн.

Попри загрозу, експерт висловив надію, що навіть російське керівництво усвідомлює масштаб потенційної катастрофи та не наважиться на удари по об’єктах, пов’язаних з атомними електростанціями.

Читайте також в "Коментарях", після удару по Запоріжжю повідомляють про загиблих.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини