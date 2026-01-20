«Це може стати другим Чорнобилем»: військовий експерт попередив про смертельну загрозу біля українських АЕС

Загроза для атомної енергетики України знову опинилася в центрі уваги. Військовий експерт Сергій Флеш заявив про реальний ризик ворожих ударів по об’єктах, розташованих поблизу атомних електростанцій.

Росія може вдарити поруч з атомними станціями: експерт назвав сценарій, який лякає навіть Кремль

У своєму дописі він опублікував фото, на яких видно АЕС та їх підстанції, наголошуючи на критичності цих об’єктів для електропостачання країни. За словами експерта, президент України та Головне управління розвідки вже попереджали про підготовку атак на енергетичну інфраструктуру. Наразі атомні станції залишаються основними джерелами електроенергії, і у разі спроби блекауту противник може націлюватися саме на них.

Флеш пояснює, що підстанції та комутаційні поля, через які передається електроенергія, розташовані на кількасот метрів до одного кілометра від реакторів. Ці об’єкти — невід’ємна частина критичної інфраструктури станцій і потенційно вразливі для ударів ракет та дронів.

Експерт застерігає: заяви Росії про "надточну" зброю не відповідають реальності. Відомо про численні випадки, коли ракети й дрони потрапляли не у військові чи промислові об’єкти, а в житлові будинки — у Тернополі, Києві та Вишгороді.

"Промах ракети типу “Іскандер” або “Кинджал” поруч із атомною станцією може мати катастрофічні наслідки і перетворитися на другий Чорнобиль", — наголошує Сергій Флеш.

Він також зазначає, що всі українські АЕС розташовані поблизу кордонів із Білоруссю та Росією, тож аварія матиме наслідки не лише для України, а й для сусідніх країн.

Попри загрозу, експерт висловив надію, що навіть російське керівництво усвідомлює масштаб потенційної катастрофи та не наважиться на удари по об’єктах, пов’язаних з атомними електростанціями.

