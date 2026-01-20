"Это может стать вторым Чернобылем": военный эксперт предупредил о смертельной угрозе возле украинских АЭС

Угроза атомной энергетике Украины вновь оказалась в центре внимания. Военный эксперт Сергей Флеш заявил о реальном риске вражеских ударов по объектам, расположенным вблизи атомных электростанций .

Россия может ударить рядом с атомными станциями: эксперт назвал сценарий, пугающий даже Кремль

В своем сообщении он опубликовал фото, на которых видны АЭС и их подстанции, отмечая критичность этих объектов для электроснабжения страны. По словам эксперта, президент Украины и Главное управление разведки уже предупреждали о готовящихся атаках на энергетическую инфраструктуру. Теперь атомные станции остаются основными источниками электроэнергии, и в случае попытки блекаута противник может нацеливаться именно на них.

Флэш объясняет, что подстанции и коммутационные поля, через которые передается электроэнергия, расположены в нескольких сотнях метров до одного километра от реакторов . Эти объекты являются неотъемлемой частью критической инфраструктуры станций и потенциально уязвимы для ударов ракет и дронов.

Эксперт предостерегает: заявления России о "сверхточном" оружии не соответствуют реальности. Известно о многочисленных случаях, когда ракеты и дроны попадали не в военные или промышленные объекты, а в жилые дома в Тернополе, Киеве и Вышгороде.

" Промах ракеты типа "Искандер" или "Кинжал" рядом с атомной станцией может иметь катастрофические последствия и превратиться во второй Чернобыль ", — отмечает Сергей Флеш.

Он также отмечает, что все украинские АЭС расположены вблизи границ с Беларусью и Россией , авария будет иметь последствия не только для Украины, но и для соседних стран.

Несмотря на угрозу, эксперт выразил надежду, что даже российское руководство осознает масштаб потенциальной катастрофы и не решится на удары по объектам, связанным с атомными электростанциями.

