Україна вже відчуває катастрофічну нестачу грошей на оборону. Якщо фінансова криза загостриться, то на Україну чекають не тільки складні часи, а й значні зміни в обороні та на фронті. Три популярні моделі ШІ спрогнозували, як зміниться сценарій війни після фінансового обвалу.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, першими проблеми проявляться не у вигляді миттєвого обвалу оборони, а через здатність держави стабільно фінансувати армію. Йдеться про закупівлю зброї та боєприпасів, виплати військовим, ремонт техніки й інші критичні витрати.

Модель ШІ наголошує, що фінансова ситуація України вже залишається напруженою. За наведеною ним оцінкою МВФ, сукупний фінансовий розрив країни на 2026-2029 роки становить близько 140 млрд доларів, а стабільність значною мірою залежить від допомоги партнерів.

У разі різкого погіршення ситуації Києву доведеться жорсткіше розставляти пріоритети. Дорогі боєприпаси можуть використовуватися значно вибірковіше, тоді як ставка зміститься на дрони, власне виробництво та оборонну тактику. Одночасно владі доведеться шукати гроші всередині країни — підвищувати податки, залучати нові кредити та скорочувати цивільні витрати.

Найнебезпечніший наслідок — переговори під тиском фінансового виснаження. У такому випадку Україна ризикує вести дипломатичну боротьбу вже не з позиції сили.

Чат-бот Gemini прогнозує ще радикальнішу зміну. Якщо внутрішні доходи та зовнішня фінансова допомога впадуть до критичного рівня, Україна буде змушена відмовитися від дорогих наступальних операцій і зосередитися на обороні.

Основою тактики можуть стати укріплення, мінування та масове використання дронів. Саме безпілотники, за логікою відповіді Gemini, залишаться одним із найвигідніших інструментів за співвідношенням вартості та ефекту.

Окремий удар припаде на економіку. Дефіцит коштів може змусити уряд скорочувати соціальні програми та інші видатки. Серед ризиків Gemini називає навіть емісію гривні, яка здатна посилити інфляцію та соціальну напругу.

Ще один наслідок — дипломатичний. Фінансово виснаженій Україні буде дедалі складніше вести війну високої інтенсивності. Тому може посилитися тиск на Київ щодо припинення вогню або заморожування бойових дій.

Чат-бот Copilot також вважає, що катастрофічна нестача грошей вдарить одразу по кількох напрямках. Найперше 0 по можливості армії закуповувати сучасну зброю, техніку та боєприпаси.

За такого сценарію постраждає і волонтерський рух, який закриває частину потреб військових. Менше грошей у суспільстві означатиме менше можливостей допомагати фронту.

Не менш серйозний ризик — енергетика. Якщо державі бракуватиме коштів на відновлення пошкодженої інфраструктури, наслідки атак можуть ставати важчими, а проблеми з електропостачанням — тривалішими.

Copilot окремо звертає увагу на міжнародну допомогу. Якщо партнери скоротять фінансування, Україна може перейти від розвитку до простого режиму виживання. Тоді війна остаточно стане боротьбою на виснаження, де економічна стійкість суспільства матиме не менше значення, ніж ситуація на передовій.

Усі три чат-боти сходяться в головному: катастрофічний дефіцит грошей не означатиме миттєвої поразки України, але різко звузить її можливості на фронті та посилить внутрішній і зовнішній тиск.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найнебезпечніший сценарій, якщо війна не завершиться до кінця 2026 року.



