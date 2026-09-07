Це може повністю зламати Україну: названо найнебезпечніший сценарій війни після 2026 року

Президент України Володимир Зеленський у ході зустрічі зі спецпредставниками Трампа Кушнером та Віткоффом висловив припущення, що війна триватиме і взимку. Портал “Коментарі” дізнався у штучного інтелекту про найгірший сценарій для України, якщо війна не закінчиться до кінця 2026 року.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає найгіршим варіантом для України сценарій, за якого війна перетвориться на постійне протистояння без вирішального перелому. Росія може продовжити удари по енергетиці, транспорту та великих містах.

На думку ШІ-моделі, найгірший сценарій для України — це не одномоментна поразка, а повільне виснаження.

Окремою проблемою стане людський ресурс. Армії буде дедалі складніше поповнювати підрозділи, а українській економіці — знаходити працівників. Одночасно зростатиме навантаження на державний бюджет і залежність від міжнародної фінансової підтримки.

Водночас ChatGPT не прогнозує неминучого краху України. Головна загроза, за його оцінкою, — нескінченне коло ударів, мобілізації, дефіциту грошей, відтоку населення та залежності від рішень партнерів.

Чат-бот Copilot також бачить найбільш небезпечним затяжний конфлікт без зрозумілої перспективи завершення. Постійна мобілізація, на його думку, тиснутиме на економіку, скорочуючи кількість людей на ринку праці.

Ще один ризик — масштабні атаки по енергетичній інфраструктурі. У такому разі Україна може знову зіткнутися з тривалими зимовими блекаутами.

Copilot окремо виділяє міжнародний фактор. Якщо західні держави через власні політичні процеси скоротять або зроблять більш умовною допомогу Україні, навантаження на країну різко зросте.

Для суспільства це може означати посилення контролю за мобілізаційним ресурсом і нові обмеження. Для армії — продовження війни на виснаження. Фактично країна опиниться у “битві на витривалість”.

Чат-бот Grok дає схожий прогноз, але найбільшу увагу приділяє демографії. На його думку, фронт може надовго застигнути, тоді як Росія продовжуватиме тиснути чисельністю, а Україна — компенсувати нестачу людей новими мобілізаційними заходами.

Енергетика залишатиметься однією з головних цілей. Міста можуть жити з графіками відключень, генераторами та постійною загрозою нових атак.

Однак найсерйозніший удар Grok прогнозує по населенню. Ще більше українців можуть виїхати за кордон, а ті, хто залишиться, дедалі сильніше втомлюватимуться від війни. Це здатне посилити соціальну напругу та знизити довіру до влади.

Модель ШІ підкреслює, що найстрашніше — це демографія. Ще більше людей виїде. Ті, хто залишиться, будуть усе втомленіші й зліші..

Усі три чат-боти сходяться в одному: найгірший сценарій — це не обов'язково швидка військова поразка України, а довга війна на виснаження. Спільними ризиками вони називають проблеми з людським ресурсом, удари по енергетиці, економічне навантаження, можливе скорочення міжнародної допомоги та подальший відтік населення.

Відрізняються лише акценти. ChatGPT найбільше говорить про системне виснаження держави, Copilot — про залежність від підтримки Заходу та енергетичні ризики, а Grok — про демографію і зростання соціальної напруги.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що може заявити Трамп після повернення Кушнера та Віткоффа в США.



