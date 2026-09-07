Это может полностью сломать Украину: назван самый опасный сценарий войны после 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со спецпредставителями Трампа Кушнером и Уиткоффом высказал предположение, что война будет продолжаться и зимой. Портал "Комментарии" узнал у искусственного интеллекта о худшем сценарии для Украины, если война не закончится до конца 2026 года.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает самым плохим вариантом для Украины сценарий, при котором война превратится в постоянное противостояние без решающего перелома. Россия может продолжить удары по энергетике, транспорту и крупным городам.

По мнению ИИ-модели, самый плохой сценарий для Украины — это не сиюминутное поражение, а медленное истощение.

Отдельной проблемой станет человеческий ресурс. Армии будет сложнее пополнять подразделения, а украинской экономике — находить работников. Одновременно будет расти нагрузка на государственный бюджет и зависимость от международной финансовой поддержки.

В то же время ChatGPT не прогнозирует неизбежный крах Украины. Главная угроза, по его оценке, – бесконечный круг ударов, мобилизации, дефицита денег, оттока населения и зависимости от решений партнеров.

Чат-бот Copilot также видит наиболее опасным затяжной конфликт без понятной перспективы завершения. Постоянная мобилизация, по его мнению, будет давить на экономику, сокращая количество людей на рынке труда.

Еще один риск – масштабные атаки по энергетической инфраструктуре. В таком случае Украина может снова столкнуться с продолжительными зимними блэкаутами.

Copilot в отдельности выделяет международный фактор. Если западные государства из-за собственных политических процессов сократят или сделают более условной помощь Украине, нагрузка на страну резко возрастет.

Для общества это может означать усиление контроля над мобилизационным ресурсом и новые ограничения. Для армии – продолжение войны на истощение. Фактически страна окажется в битве на выносливость.

Чат-бот Grok дает схожий прогноз, но наибольшее внимание уделяет демографии. По его мнению, фронт может надолго застыть, в то время как Россия будет продолжать давить численностью, а Украина — компенсировать нехватку людей новыми мобилизационными мерами.

Энергетика будет оставаться одной из главных целей. Города могут жить с графиками отключений, генераторами и постоянной угрозой новых атак.

Однако самый серьезный удар Grok прогнозирует по населению. Еще больше украинцев могут выехать за границу, а оставшиеся все сильнее будут уставать от войны. Это способно усилить социальное напряжение и снизить доверие к власти.

Модель ИИ подчеркивает, что самое страшное – это демография. Еще больше людей уедет. Те, кто останется, будут все усталее и злее.

Все три чата сходятся в одном: худший сценарий — это не обязательно быстрое военное поражение Украины, а долгая война на истощение. Общими рисками они называют проблемы с человеческим ресурсом, удары по энергетике, экономическую нагрузку, возможное сокращение международной помощи и последующий отток населения.

Различаются только акценты. ChatGPT больше всего говорит о системном истощении государства, Copilot – о зависимости от поддержки Запада и энергетических рисках, а Grok – о демографии и росте социального напряжения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что может заявить Трамп по возвращении Кушнера и Уиткоффа в США.



