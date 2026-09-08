Это может резко переписать сценарий войны: до чего дойдет Украина после финансового обвала

Украина уже испытывает катастрофическую нехватку денег на оборону. Если финансовый кризис обострится, то Украину ожидают не только сложные времена, но и значительные изменения в обороне и на фронте. Три популярных модели ИИ спрогнозировали, как изменится сценарий войны после финансового обвала.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что первые проблемы проявятся не в виде мгновенного обвала обороны, а через способность государства стабильно финансировать армию. Речь идет о закупке оружия и боеприпасов, выплатах военным, ремонте техники и других критических расходах.

Модель ИИ отмечает, что финансовая ситуация Украины уже остается напряженной. По приведенной им оценке МВФ, совокупный финансовый разрыв страны на 2026-2029 годы составляет около 140 млрд долларов, а стабильность во многом зависит от помощи партнеров.

В случае резкого ухудшения ситуации, Киеву придется жестче расставлять приоритеты. Дорогие боеприпасы могут использоваться значительно более избирательно, в то время как ставка сместится на дроны, собственное производство и оборонную тактику. Одновременно власти придется искать деньги внутри страны – повышать налоги, привлекать новые кредиты и сокращать гражданские расходы.

Самое опасное последствие – переговоры под давлением финансового истощения. В таком случае, Украина рискует вести дипломатическую борьбу уже не с позиции силы.

Чат-бот Gemini прогнозирует еще более радикальное изменение. Если внутренние доходы и внешняя финансовая помощь упадут до критического уровня, Украина вынуждена будет отказаться от дорогих наступательных операций и сосредоточиться на обороне.

Основой тактики могут стать укрепление, минирование и массовое использование дронов. Именно беспилотники по логике ответа Gemini останутся одним из самых выгодных инструментов по соотношению стоимости и эффекта.

Отдельный удар придется на экономику. Дефицит средств может вынудить правительство сокращать социальные программы и другие расходы. Среди рисков Gemini называет даже эмиссию гривны, способную усилить инфляцию и социальное напряжение.

Еще одно последствие – дипломатическое. Финансово истощенной Украине все сложнее будет вести войну высокой интенсивности. Поэтому может усилиться давление на Киев по поводу прекращения огня или замораживания боевых действий.

Чат-бот Copilot также считает, что катастрофическая нехватка денег ударит сразу по нескольким направлениям. В первую очередь по возможности армии закупать современное оружие, технику и боеприпасы.

При таком сценарии пострадает и волонтерское движение, закрывающее часть военных нужд. Меньше денег в обществе будет означать меньше возможностей помогать фронту.

Не менее серьезный риск – энергетика. Если государству не хватит средств на восстановление поврежденной инфраструктуры, последствия атак могут становиться более тяжелыми, а проблемы с электроснабжением — более продолжительными.

Copilot отдельно обращает внимание на международную помощь. Если партнеры сократят финансирование, Украина может перейти от развития к простому режиму выживания. Тогда война окончательно станет борьбой на истощение, где экономическая устойчивость общества будет иметь не меньшее значение, чем ситуация на передовой.

Все три чата сходятся в главном: катастрофический дефицит денег не будет означать мгновенного поражения Украины, но резко сузит ее возможности на фронте и усилит внутреннее и внешнее давление.

Напомним: портал "Комментарии" писал о самом опасном сценарии, если война не завершится до конца 2026 года.



