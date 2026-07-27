«Це має вміти кожен українець»: Максим Жорін про масові курси після трагедії на Київщині

Черговий смертоносний ракетний обстріл Київщини знову підняв на поверхню критично важливе питання виживання цивільних громадян в умовах постійної воєнної загрози. На переконанні представників військового командування, кожен українець повинен володіти базовими навичками захисту та самодопомоги.

Максим Жорін. Фото з відкритих джерел

Своєю думкою з цього приводу поділився підполковник Збройних сил України, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Офіцер наголосив, що ворожі нападники не припинять тероризувати мирні міста, тому суспільство має бути готовим до будь-якого розвитку подій.

"Після трагедії в Київській області вчергове напишу про необхідність курсів підготовки цивільного населення, — звернувся до громадян підполковник, чітко окреслюючи незмінну стратегію окупантів. — Бо головна причина цієї ракетної атаки — те, що росіяни можуть це робити, роблять, і будуть робити".

Військовий нагадав, що у сучасних реаліях абсолютно безпечних регіонів у країні немає. Російська армія використовує високошвидкісне озброєння, протидіяти якому надзвичайно складно.

"На жаль, вся територія України під загрозою, — констатував заступник командира корпусу, вказуючи на специфіку ворожих ударів та обмеженість технічного ресурсу ППО. — Балістика летить швидко, ми маємо обмежені можливості щодо її збиття".

За словами Максима Жоріна, у таких жорстких умовах головною запорукою виживання стає особиста свідомість і підготовка кожного громадянина. Він вважає, що "єдиний запобіжник тут — дотримання норм безпеки й тотальна освіченість всього населення щодо основ тактичної медицини".

Офіцер окремо виділив найпростіший, але життєво необхідний елемент першої допомоги, який рятує від критичних кровотеч:

"Як мінімум, кожен повинен не лише мати, а й вміти накладати турнікет, — резюмував представник ЗСУ, нагадуючи про персональну відповідальність під час війни. — Заради порятунку свого життя та оточуючих".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 24 липня стався балістичний удар по полігону на Київщині, де проходила виставка озброєння. 11 людей загинуло, ще понад 100 отримали поранення.