«Це має вміти кожен українець»: Максим Жорін про масові курси після трагедії на Київщині

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Черговий смертоносний ракетний обстріл Київщини знову підняв на поверхню критично важливе питання виживання цивільних громадян в умовах постійної воєнної загрози. На переконанні представників військового командування, кожен українець повинен володіти базовими навичками захисту та самодопомоги.
Максим Жорін. Фото з відкритих джерел
Своєю думкою з цього приводу поділився підполковник Збройних сил України, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Офіцер наголосив, що ворожі нападники не припинять тероризувати мирні міста, тому суспільство має бути готовим до будь-якого розвитку подій.
Військовий нагадав, що у сучасних реаліях абсолютно безпечних регіонів у країні немає. Російська армія використовує високошвидкісне озброєння, протидіяти якому надзвичайно складно.
За словами Максима Жоріна, у таких жорстких умовах головною запорукою виживання стає особиста свідомість і підготовка кожного громадянина. Він вважає, що "єдиний запобіжник тут — дотримання норм безпеки й тотальна освіченість всього населення щодо основ тактичної медицини".
Офіцер окремо виділив найпростіший, але життєво необхідний елемент першої допомоги, який рятує від критичних кровотеч:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 24 липня стався балістичний удар по полігону на Київщині, де проходила виставка озброєння. 11 людей загинуло, ще понад 100 отримали поранення.