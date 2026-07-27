«Это должен уметь каждый украинец»: Максим Жорин о массовых курсах после трагедии в Киевской области

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Недилько Ксения
Очередной смертоносный ракетный обстрел Киевщины снова поднял на поверхность критически важный вопрос выживания гражданских граждан в условиях постоянной военной угрозы. По мнению представителей военного командования, каждый украинец должен обладать базовыми навыками защиты и самопомощи.
Максим Жорин. Фото из открытых источников
Своим мнением на этот счет поделился подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Офицер подчеркнул, что вражеские нападающие не прекратят терроризировать мирные города, поэтому общество должно быть готово к любому развитию событий.
Военный напомнил, что в современных реалиях абсолютно безопасных регионов в стране нет. Российская армия использует высокоскоростное вооружение, противодействовать которому очень сложно.
По словам Максима Жорина, в столь жестких условиях главным залогом выживания становится личное сознание и подготовка каждого гражданина. Он считает, что "единственный предохранитель здесь – соблюдение норм безопасности и тотальная образованность всего населения по основам тактической медицины".
Офицер отдельно выделил самый простой, но жизненно необходимый элемент первой помощи, спасающий от критических кровотечений:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что 24 июля произошел баллистический удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. 11 человек погибли, еще более 100 получили ранения.