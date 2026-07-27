«Это должен уметь каждый украинец»: Максим Жорин о массовых курсах после трагедии в Киевской области

Очередной смертоносный ракетный обстрел Киевщины снова поднял на поверхность критически важный вопрос выживания гражданских граждан в условиях постоянной военной угрозы. По мнению представителей военного командования, каждый украинец должен обладать базовыми навыками защиты и самопомощи.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

Своим мнением на этот счет поделился подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Офицер подчеркнул, что вражеские нападающие не прекратят терроризировать мирные города, поэтому общество должно быть готово к любому развитию событий.

"После трагедии в Киевской области в очередной раз напишу о необходимости курсов подготовки гражданского населения, — обратился к гражданам подполковник, четко очерчивая неизменную стратегию оккупантов. — Потому что главная причина этой ракетной атаки – то, что россияне могут это делать, делают, и будут делать".

Военный напомнил, что в современных реалиях абсолютно безопасных регионов в стране нет. Российская армия использует высокоскоростное вооружение, противодействовать которому очень сложно.

"К сожалению, вся территория Украины под угрозой, — констатировал заместитель командира корпуса, указывая на специфику вражеских ударов и ограниченность технического ресурса ПВО. — Баллистика летит быстро, у нас есть ограниченные возможности по ее сбитию".

По словам Максима Жорина, в столь жестких условиях главным залогом выживания становится личное сознание и подготовка каждого гражданина. Он считает, что "единственный предохранитель здесь – соблюдение норм безопасности и тотальная образованность всего населения по основам тактической медицины".

Офицер отдельно выделил самый простой, но жизненно необходимый элемент первой помощи, спасающий от критических кровотечений:

"Как минимум каждый должен не только иметь, но и уметь накладывать турникет, — резюмировал представитель ВСУ, напоминая о персональной ответственности во время войны. — Ради спасения своей жизни и окружающих".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 24 июля произошел баллистический удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. 11 человек погибли, еще более 100 получили ранения.