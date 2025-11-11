Це має вирішити долю Покровська: у США розповіли, що намагаються за будь-яку ціну утримати ЗСУ

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда Донецької області залишається вкрай складною, оскільки українські війська виборюють утримання флангів так званої "кишені", а російські окупаційні війська продовжують наступати в цьому районі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики зазначають, що, за повідомленнями, українські війська нещодавно звільнили Батьківщину (на північ від Покровська), намагаючись утримати північний фланг "кишені".

Аналітики додають, що українські війська одночасно проводять контрнаступ у Покровську та на його західних околицях, щоб запобігти подальшому просуванню російських військ на південному фланзі "кишені".

"Просування російських військ на півночі та заході Покровська в останні дні сповільнилося, ймовірно, через постійні контрнаступальні дії українських військ", – йдеться у звіті.

Російські війська продовжують просування на сході та півдні Покровська, що, на думку фахівців ISW, може свідчити про те, що російські війська можуть спробувати створити "підкишену", щоб підтримати російські зусилля щодо оточення українських військ у місті і, зрештою, змусити українські війська відступити з ширшої "кишені".

Російські сили, ймовірно, також зберігають контроль над вогнем українськими наземними лініями комунікацій (GLOC) у "кишені", що ускладнює українську логістику.

"Російські сили, схоже, працюють одночасно над завершенням оточення всієї "кишені" та її зменшенням. Перспективи та терміни цих зусиль залишаються неясними", — зазначають експерти.

