Это должно решить судьбу Покровска: в США рассказали, что пытаются любой ценой удержать ВСУ

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области остается крайне сложной, поскольку украинские войска борются за удержание флангов так называемого "кармана", а российские оккупационные войска продолжают наступать в этом районе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что, по сообщениям, украинские войска недавно освободили Родинское (к северу от Покровска), пытаясь удержать северный фланг "кармана".

Аналитики добавляют, что украинские войска одновременно проводят контрнаступление в Покровске и на его западных окраинах, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск на южном фланге "кармана".

"Продвижение российских войск на севере и западе Покровска в последние дни замедлилось, вероятно, из-за постоянных контрнаступательных действий украинских войск", – говорится в отчете.

Российские войска продолжают продвижение на востоке и юге Покровска, что, по мнению специалистов ISW, может свидетельствовать о том, что российские войска могут попытаться создать "подкишенную", чтобы поддержать российские усилия по окружению украинских войск в городе и, в конце концов, заставить украинские войска отступить из более широкого "кармана".

Российские силы, вероятно, также сохраняют контроль над огнем по украинским наземным линиям коммуникаций (GLOC) в "кармане", что затрудняет украинскую логистику.

"Российские силы, похоже, работают одновременно над завершением окружения всего "кармана" и его уменьшением. Перспективы и сроки этих усилий остаются неясными", – отмечают эксперты.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники продолжают удерживать позиции в Покровске и Мирнограде, несмотря на рост интенсивности штурмов со стороны российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.




