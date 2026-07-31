Це лише початок жаху: розкрито насторожуючий нюанс замаху на Оболєнського

Спроба замаху на Ігоря Оболєнського може бути частиною системної кампанії Росії, спрямованої на фізичне усунення українських командирів, політиків, волонтерів, медійників та інших публічних осіб, які підтримують Сили оборони. Таку думку в ефірі "Київ24" висловив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Ігор Оболєнський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські спецслужби намагаються завдати Україні удару не лише на фронті, а й у тилу, ліквідовуючи людей, які мають суспільний авторитет і допомагають армії, зокрема через масштабні благодійні збори.

"Логіка в діях ворога вона є — це знищення наших топових командирів, наших політиків. Це знищення наших, скажімо так, лідерів думок, волонтерів, які збирають гроші. Ми розуміємо, що є у нас декілька людей, які під своє прізвище збирають величезні донати. Всі чудово розуміють, якщо не буде цих прізвищ, не буде збиратися донати, то не буде фінансуватися певні потреби окремих військових підрозділів", — наголосив Ступак.

Експерт також припустив, що серед потенційних цілей Кремля можуть бути представники українського оборонно-промислового комплексу. Зокрема, він згадав головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штіллермана, який останнім часом став більш публічною фігурою. На думку Ступака, саме такі люди можуть перебувати серед пріоритетних цілей російських спецслужб.

Водночас він підкреслив, що українська контррозвідка успішно запобігає більшості подібних операцій ще на стадії їхньої підготовки. Однак повністю усунути загрозу неможливо. Як приклад експерт навів убивство полковника СБУ Вороніча в Голосіївському районі Києва два роки тому. Тоді нападників затримати живими не вдалося — їх було ліквідовано.

"На жаль, є план у Російської Федерації, завжди є задуми. І ще раз кажу, інша історія, що це їм не вдається. Слава Богу, поки що", — підсумував Іван Ступак.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри постійні масовані атаки Росії, ситуація із захистом України від крилатих ракет залишається контрольованою. Натомість найбільшу загрозу й надалі становлять балістичні ракети, для перехоплення яких критично необхідні додаткові системи Patriot і ракети PAC-3. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.