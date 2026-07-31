Это только начало ужаса: раскрыт настораживающий нюанс покушения на Оболенского

Попытка покушения на Игоря Оболенского может являться частью системной кампании России, направленной на физическое устранение украинских командиров, политиков, волонтеров, медийщиков и других публичных лиц, поддерживающих Силы обороны. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Игорь Оболенский. Фото: из открытых источников

По его словам, российские спецслужбы пытаются нанести Украине удар не только на фронте, но и в тылу, ликвидируя людей, обладающих общественным авторитетом и помогающих армии, в том числе из-за масштабного благотворительного собрания.

"Логика в действиях врага она есть — это уничтожение наших топовых командиров, наших политиков. Это уничтожение наших, скажем так, лидеров мнений, волонтеров, которые собирают деньги. Мы понимаем, что есть у нас несколько людей, которые под свою фамилию собирают огромные донаты. Все прекрасно понимают, если не будет этих фамилий, если не будет этих фамилий. отдельных военных подразделений", — подчеркнул Ступак.

Эксперт также предположил, что среди потенциальных целей Кремля могут оказаться представители украинского оборонно-промышленного комплекса. В частности, он упомянул главного конструктора компании Fire Point Дениса Штиллермана, ставшего в последнее время более публичной фигурой. По мнению Ступака, именно такие люди могут находиться среди приоритетных целей российских спецслужб.

В то же время он подчеркнул, что украинская контрразведка успешно предотвращает большинство подобных операций еще на стадии их подготовки. Однако полностью устранить угрозу невозможно. В качестве примера эксперт привел убийство полковника СБУ Воронича в Голосеевском районе Киева два года назад. Тогда нападающих задержать живыми не удалось — они были ликвидированы.

"К сожалению, есть план у Российской Федерации, всегда есть замыслы. И еще раз говорю, другая история, что это им не удается. Слава Богу, пока", — подытожил Иван Ступак.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на постоянные массированные атаки России, ситуация с защитой Украины от крылатых ракет остается контролируемой. Наибольшую угрозу и в дальнейшем представляют баллистические ракеты, для перехвата которых критически необходимы дополнительные системы Patriot и ракеты PAC-3. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.