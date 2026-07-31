Одне рішення змінить усе: експерт зробив категоричну заяву, що може змінити хід повітряної війни



















Попри постійні масовані атаки Росії, ситуація із захистом України від крилатих ракет залишається контрольованою. Натомість найбільшу загрозу й надалі становлять балістичні ракети, для перехоплення яких критично необхідні додаткові системи Patriot і ракети PAC-3. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, питання посилення української протиповітряної оборони залежить не лише від виробничих можливостей, а й від політичних рішень союзників, які можуть прискорити передачу необхідного озброєння.

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"Якщо ми говоримо про протидію крилатим ракетам, то ситуація із забезпеченням не є для нас критичною чи поганою. Але потреба в ракетах залишається постійною, адже інтенсивність російських обстрілів дуже висока", – наголосив Мусієнко.

Експерт звернув увагу, що під час останніх масштабних атак українські мобільні вогневі групи були змушені брати на себе частину роботи із перехоплення крилатих ракет. Це пояснюється тим, що навантаження на авіацію та систему ППО суттєво зросло через появу нових типів повітряних цілей, зокрема реактивних безпілотників.

"Ворог пристосовується до наших систем радіоелектронної боротьби. Ми зараз шукаємо рішення, як бути ще ефективнішими. Те, що мобільні вогневі групи збивають крилаті ракети з ПЗРК та інших засобів, – це факт", – зазначив він.

Водночас, за словами Мусієнка, головним викликом залишаються саме балістичні ракети, ефективно протидіяти яким можуть лише сучасні комплекси Patriot.

"Статистика свідчить, що найбільш проблемним моментом для нас залишаються балістичні ракети. Тут зрозуміло, що потрібні Patriot. Є три шляхи – отримання додаткових систем, ракет PAC-3 до них або політичні рішення партнерів щодо їхнього швидкого перекидання в Україну", – підкреслив експерт.

На його думку, саме оперативність рішень союзників найближчим часом визначатиме, наскільки швидко Україна зможе посилити захист своїх міст від російських балістичних ударів.

Портал "Коментарі" вже писав, що мобілізація залишається найбільшим викликом для українського аграрного бізнесу у питанні пошуку працівників. Саме цей фактор назвали ключовою причиною дефіциту кадрів усі компанії, які взяли участь у дослідженні Agrohub.