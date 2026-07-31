Одно решение изменит все: эксперт сделал категорическое заявление, что может изменить ход воздушной войны



















Несмотря на постоянные массированные атаки России, ситуация с защитой Украины от крылатых ракет остается контролируемой. Наибольшую угрозу и в дальнейшем представляют баллистические ракеты, для перехвата которых критически необходимы дополнительные системы Patriot и ракеты PAC-3. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, вопрос усиления украинской противовоздушной обороны зависит не только от производственных возможностей, но и политических решений союзников, которые могут ускорить передачу необходимого вооружения.

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"Если мы говорим о противодействии крылатым ракетам, то ситуация с обеспечением не является для нас критической или плохой. Но потребность в ракетах остается постоянной, ведь интенсивность российских обстрелов очень высока", — подчеркнул Мусиенко.

Эксперт обратил внимание, что во время последних масштабных атак украинские мобильные огневые группы были вынуждены брать на себя часть работы по перехвату крылатых ракет. Это объясняется тем, что нагрузка на авиацию и систему ПВО существенно возросла из-за появления новых типов воздушных целей, в частности, реактивных беспилотников.

"Враг приспосабливается к нашим системам радиоэлектронной борьбы. Мы сейчас ищем решения, как быть еще более эффективными. То, что мобильные огневые группы сбивают крылатые ракеты с ПЗРК и других средств, это факт", — отметил он.

В то же время, по словам Мусиенко, главным вызовом остаются именно баллистические ракеты, эффективно противодействовать которым могут только современные комплексы Patriot.

"Статистика свидетельствует, что наиболее проблемным моментом для нас остаются баллистические ракеты. Здесь понятно, что нужны Patriot. Есть три пути – получение дополнительных систем, ракет PAC-3 к ним или политические решения партнеров по их быстрому опрокидыванию в Украину", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, именно оперативность решений союзников в ближайшее время будет определять, как быстро Украина сможет усилить защиту своих городов от российских баллистических ударов.

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