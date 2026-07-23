Це лише початок найстрашнішого сценарію для Путіна: експерт пояснив, що насправді знищить Росію

Повне припинення експорту нафти та продукції нафтопереробки може стати критичним ударом для Росії та поставити під загрозу її існування як держави. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, нинішня паливна криза є лише початком масштабних проблем, які поступово охоплюватимуть дедалі більше галузей російської економіки.

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"Це поки що лише початок. Дефіцит палива неминуче спричинить зростання цін, руйнування логістики, проблеми з постачанням продовольства, падіння доходів і банкрутство підприємств. Згодом виникнуть труднощі й із видобутком нафти", – зазначив Загородній.

Експерт наголосив, що російська економіка десятиліттями залежала від нафтових доходів, тому будь-яке блокування експорту матиме для Кремля критичні наслідки.

"Із часів Радянського Союзу Росія жила за рахунок експорту нафти. Якщо перекрити експорт нафти та нафтопереробку, Росія як держава просто перестане існувати", – підкреслив він.

Окрему увагу Загородній звернув на нещодавню заборону експорту дизельного пального. На його думку, це свідчить про серйозні проблеми в паливному секторі, які позначаться не лише на бюджеті, а й на армії, промисловості та аграрній сфері.

"Без дизеля країна просто зупиниться. Усе те, що зараз відбувається в Криму, пошириться на всю Росію", – вважає експерт.

Загородній також прогнозує подальше посилення тиску на російську логістику. За його словами, Україна вже обмежує судноплавство в Чорному морі ударами по танкерах, а наступними цілями можуть стати портові термінали та ключові транспортні маршрути.

"Наступний етап – зупинка будь-якого пересування Чорним морем. Дуже скоро може постати питання і про перекриття траси Москва – Ростов-на-Дону, що призведе до логістичного відрізання півдня Росії", – підсумував Загородній.

"Коментарі" вже писали, що українські військові змогли змінити ситуацію на полі бою та перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту. Водночас однією з найбільших проблем залишається захист від російських балістичних ракет, для якого країні гостро не вистачає систем Patriot і ракет-перехоплювачів. На це звернули увагу аналітики Atlantic Council.