Это только начало самого страшного сценария для Путина: эксперт объяснил, что на самом деле уничтожит Россию

Полное прекращение экспорта нефти и продукции переработки нефти может стать критическим ударом для России и поставить под угрозу ее существование как государства. Такое мнение в интервью Главреду высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, нынешний топливный кризис является лишь началом масштабных проблем, которые будут постепенно охватывать все больше отраслей российской экономики.

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"Это пока только начало. Дефицит топлива неизбежно повлечет за собой рост цен, разрушение логистики, проблемы с поставкой продовольствия, падение доходов и банкротство предприятий. Впоследствии возникнут трудности и с добычей нефти", — отметил Загородний.

Эксперт подчеркнул, что российская экономика десятилетиями зависела от нефтяных доходов, поэтому любая блокировка экспорта будет иметь для Кремля критические последствия.

"Со времен Советского Союза Россия жила за счет экспорта нефти. Если перекрыть экспорт нефти и нефтепереработку, Россия как государство просто перестанет существовать", – подчеркнул он.

Отдельное внимание Загородний обратил на недавний запрет на экспорт дизельного горючего. По его мнению, это свидетельствует о серьезных проблемах в топливном секторе, которые отразятся не только на бюджете, но и армии, промышленности и аграрной сфере.

"Без дизеля страна просто остановится. Все происходящее сейчас в Крыму распространится на всю Россию", — считает эксперт.

Загородний также прогнозирует дальнейшее усиление давления на российскую логистику. По его словам, Украина уже ограничивает судоходство в Черном море ударами по танкерам, а в следующих целях могут стать портовые терминалы и ключевые транспортные маршруты.

"Следующий этап – остановка любого передвижения по Черному морю. Очень скоро может возникнуть вопрос и о перекрытии трассы Москва – Ростов-на-Дону, что приведет к логистическому отрезанию юга России", – подытожил Загородний.

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