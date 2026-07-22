«Це лише початок»: Мадяр заявив про нову серію ударів по російському флоту

Сили безпілотних систем Збройних сил України продовжують нарощувати тиск на російську логістику у Чорному та Азовському морях. За останні 48 годин українські безпілотні платформи вразили 13 російських суден. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

Роберт Мадяр Бровді. Фото: із відкритих джерел

Військовий не уточнив, які саме кораблі чи суду опинилися під ударом і яких збитків їм було завдано, проте дав зрозуміти, що нинішня серія атак — лише частина масштабнішої кампанії.

"Це тільки ягідки", — образно охарактеризував результати останніх операцій Бровді, натякнувши, що попереду Росію можуть чекати ще серйозніші втрати на морі.

Окрім ударів по судноплавству, командувач підтвердив проведення нових атак з логістичної інфраструктури російського маркетплейсу Wildberries. За його словами, операція стала продовженням попередніх ударів по об'єктах компанії, які українська сторона пов'язує із забезпеченням логістичних процесів на території Росії.

У своєму повідомленні Бровді знову використав символіку "фіолетової ягоди", що неодноразово з'являлася в його публікаціях. Він зазначив, що тепер цей образ набув для Росії "нового змісту", пов'язавши його з квітами російського триколору.

В останні місяці українські Сили безпілотних систем значно розширили географію операцій, регулярно завдаючи ударів як по військовій інфраструктурі, так і логістичним об'єктам противника. Одним із пріоритетів залишається порушення постачання російських військ та скорочення можливостей Москви використовувати морські маршрути для перевезення вантажів та забезпечення військового угруповання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — звільнення тимчасово окупованого Криму може статися без сухопутної операції. Такий сценарій описав командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") в інтерв'ю британському журналісту Каолану Робертсону, пояснивши, що сучасна війна дедалі більше будується на технологіях, а не на лобових атаках.



