«Это только начало»: Мадяр заявил о новой серии ударов по российскому флоту

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины продолжают наращивать давление на российскую логистику в Черном и Азовском морях. За последние 48 часов украинские беспилотные платформы поразили 13 российских судов. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

Роберт Мадяр Бровди. Фото: из открытых источников

Военный не уточнил, какие именно корабли или суда оказались под ударом и какой ущерб им был нанесен, однако дал понять, что нынешняя серия атак — лишь часть более масштабной кампании.

"Это только ягодки", — образно охарактеризовал результаты последних операций Бровди, намекнув, что впереди Россию могут ждать еще более серьезные потери на море.

Кроме ударов по судоходству, командующий подтвердил проведение новых атак по логистической инфраструктуре российского маркетплейса Wildberries. По его словам, операция стала продолжением предыдущих ударов по объектам компании, которые украинская сторона связывает с обеспечением логистических процессов на территории России.

В своем сообщении Бровди вновь использовал символику "фиолетовой ягоды", неоднократно появлявшуюся в его публикациях. Он отметил, что теперь этот образ приобрел для России "новый смысл", связав его с цветами российского триколора.

В последние месяцы украинские Силы беспилотных систем значительно расширили географию операций, регулярно нанося удары как по военной инфраструктуре, так и по логистическим объектам противника. Одним из приоритетов остается нарушение снабжения российских войск и сокращение возможностей Москвы использовать морские маршруты для перевозки грузов и обеспечения военной группировки.

Читайте также на портале "Комментарии" — освобождение временно оккупированного Крыма может произойти без масштабной сухопутной операции. Такой сценарий описал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") в интервью британскому журналисту Каолану Робертсону, объяснив, что современная война все больше строится на технологиях, а не на лобовых атаках.



