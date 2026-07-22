«Без штурма и тысяч жертв»: командующий СБС раскрыл план Украины по возвращению Крыма

Освобождение временно оккупированного Крыма может произойти без масштабной сухопутной операции. Такой сценарий описал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") в интервью британскому журналисту Каолану Робертсону, объяснив, что современная война все больше строится на технологиях, а не на лобовых атаках.

Роберт Мадяр Бровди. Фото: из открытых источников

По словам военного, главная задача Украины заключается не в непосредственном штурме полуострова, а в систематическом уничтожении всей инфраструктуры, которая позволяет российской группировке продолжать боевые действия. В первую очередь речь идет об энергетике, топливном обеспечении и логистике.

Бровди подчеркнул, что современные вооружения критически зависят от электроэнергии и топлива. Именно поэтому украинские силы сосредоточились на ударах по объектам, обеспечивающим функционирование российской военной машины. Одновременно ведется работа по нарушению морских поставок горючего в Крым.

Командующий заявил, что всего за трое суток украинским силам удалось уничтожить 21 топливный танкер, направлявшийся к полуострову. По его словам, подобные операции будут продолжаться столько, сколько потребуется для полного нарушения снабжения российских войск.

По оценке Бровди, постоянные перебои с электроэнергией, нехватка топлива и непрерывная угроза ударов беспилотников постепенно создают условия, при которых пребывание российских сил в Крыму становится все более сложным как с военной, так и с психологической точки зрения.

Командующий подчеркнул, что такой подход позволяет добиваться стратегических результатов без масштабных потерь среди украинских военнослужащих. Он назвал происходящее переходом к "войне технологий и математики", в которой решающее значение имеет способность последовательно разрушать ресурсную базу противника, делая дальнейшее удержание Крыма для России все менее возможным.

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