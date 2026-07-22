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«Без штурму та тисяч жертв»: командувач СБС розкрив план України щодо повернення Криму

Роберт Бровді заявив, що ключова мета - зробити острів непридатним для російської армії, знищивши її логістику та ресурси

22 липня 2026, 08:56
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Кравцев Сергей

Визволення тимчасово окупованого Криму може статися без масштабної сухопутної операції. Такий сценарій описав командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") в інтерв'ю британському журналісту Каолану Робертсону, пояснивши, що сучасна війна дедалі більше будується на технологіях, а не на лобових атаках.

«Без штурму та тисяч жертв»: командувач СБС розкрив план України щодо повернення Криму

Роберт Мадяр Бровді. Фото: з відкритих джерел

За словами військового, головне завдання України полягає не у безпосередньому штурмі півострова, а в систематичному знищенні всієї інфраструктури, яка дозволяє російському угрупованню продовжувати бойові дії. Насамперед йдеться про енергетику, паливне забезпечення та логістику.

Бровді наголосив, що сучасні озброєння критично залежать від електроенергії та палива. Саме тому українські сили зосередилися на ударах по об'єктах, які забезпечують функціонування російської військової машини. Одночасно ведеться робота з порушення морських поставок пального до Криму.

Командувач заявив, що за три доби українським силам вдалося знищити 21 паливний танкер, що прямував до півострова. За його словами, подібні операції триватимуть стільки, скільки буде потрібно для повного порушення постачання російських військ.

За оцінкою Бровді, постійні перебої з електроенергією, нестача палива та безперервна загроза ударів безпілотників поступово створюють умови, за яких перебування російських сил у Криму стає дедалі складнішим як з військової, так і психологічної точки зору.

Командувач наголосив, що такий підхід дозволяє досягати стратегічних результатів без масштабних втрат серед українських військовослужбовців. Він назвав те, що відбувається, переходом до "війни технологій та математики", в якій вирішальне значення має здатність послідовно руйнувати ресурсну базу противника, роблячи подальше утримання Криму для Росії все менш можливим.

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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=3DA7EXbf_d4
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