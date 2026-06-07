"Це кричущі цифри": Лубінець розкрив, скільки людей покинули Україну з початку війни

Від початку російської агресії у 2014 році за кордон виїхали вже близько 8,5 мільйона українців. Такі дані озвучив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Саміту світового українства.

З початку війни з України виїхало 8,5 мільйона українців. Фото з відкритих джерел

Дмитро Лубінець розповів, скільки українців виїхало з України від початку війни у 2014 році та після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

"Ми оперуємо кричущими цифрами: за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році — вже 8,5 млн осіб. Це глобальний виклик, який потребує скоординованих дій", — заявив Лубінець.

На думку омбудсмана, ключовим механізмом підтримки українців за кордоном залишається статус тимчасового захисту, який має діяти до завершення активних бойових дій. За його словами, особливу увагу необхідно приділяти найбільш вразливим категоріям громадян. Однак українська влада стикається з новими проблемами українців за кордоном.

"Крім допомоги з документами українцям, які перебувають за кордоном, ми стикаємося з болючими кейсами вилучення українських дітей іноземними органами. Маємо приклад в Італії, де дитину вилучили й передали під опіку іноземцям", — повідомив Лубінець.

Уповноважений з прав людини наголосив, що міжнародне гуманітарне право забороняє усиновлення дітей із держав, на території яких триває війна, і закликав міжнародних партнерів уважніше реагувати на подібні випадки.

Також омбудсман переконаний, що закликів до повернення українців додому недостатньо. За його словами, для того щоб мільйони громадян знову обрали Україну місцем проживання, необхідно створити дві базові умови: надійні міжнародні гарантії безпеки та масштабну програму забезпечення житлом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українці масово залишають Польщу.