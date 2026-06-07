"Это вопиющие цифры": Лубинец раскрыл, сколько людей покинули Украину с начала войны

С начала российской агрессии в 2014 году за границу выехали уже около 8,5 миллионов украинцев. Такие данные озвучил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время саммита мирового украинства.

С начала войны из Украины уехало 8,5 миллиона украинцев. Фото из открытых источников

Дмитрий Лубинец рассказал, сколько украинцев уехало из Украины с начала войны в 2014 году и после полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Мы оперируем кричащими цифрами: по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 2022 года за границу выехали более 5,7 млн украинцев, а если считать с начала российской агрессии в 2014 году — уже 8,5 млн человек. Это глобальный вызов, требующий скоординированных действий", — заявил Лубинец.

По мнению омбудсмана, ключевым механизмом поддержки украинцев за границей остается статус временной защиты, который должен действовать до завершения активных боевых действий. По его словам, особое внимание необходимо уделять наиболее уязвимым категориям граждан. Однако украинские власти сталкиваются с новыми проблемами украинцев за рубежом.

"Помимо помощи с документами украинцам, которые находятся за границей, мы сталкиваемся с болезненными кейсами изъятия украинских детей иностранными органами. Есть пример в Италии, где ребенка изъяли и передали под опеку иностранцам", — сообщил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что международное гуманитарное право запрещает усыновление детей из государств, на территории которых идет война, и призвал международных партнеров внимательнее реагировать на подобные случаи.

Также омбудсман убежден, что призывов к возвращению украинцев домой недостаточно. По его словам, для того чтобы миллионы граждан снова выбрали Украину местожительством, необходимо создать два базовых условия: надежные международные гарантии безопасности и масштабную программу обеспечения жильем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы массово покидают Польшу.