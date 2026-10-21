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Це хороший знак: стало відомо про велику поступку Путіна Трампу щодо України

Росія може піти навіть на символічні поступки, аби заручитися прихильністю президента США Дональда Трампа напередодні виборів

21 жовтня 2026, 13:30
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Клименко Елена

Росія може погодитися на обмежені або суто формальні поступки, щоб продемонструвати готовність до домовленостей із президентом США Дональдом Трампом напередодні американських виборів. Водночас переговори в Осло засвідчили певну зміну підходу до дипломатичного процесу: цього разу українські та європейські представники пояснювали американській стороні своє бачення умов можливого перемир’я. Про це заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський.

Це хороший знак: стало відомо про велику поступку Путіна Трампу щодо України

Фото: з відкритих джерел

За його словами, раніше українські представники приїжджали на зустрічі, де американські посадовці Стів Віткофф і Джаред Кушнер озвучували власне бачення врегулювання та пропонували умови для подальших переговорів. Під час зустрічі в Осло ситуація, за оцінкою дипломата, була іншою: українська та європейська сторони самі пояснювали американцям, якими мають бути параметри майбутніх домовленостей.

"Отже, це хороший знак", — зазначив Веселовський, коментуючи зміну формату переговорів. 

Дипломат пов’язує активність Вашингтона з наближенням виборів у США. На його думку, адміністрація Трампа зацікавлена в тому, щоб продемонструвати виборцям конкретний зовнішньополітичний результат. Саме тому Москва, припускає Веселовський, може погодитися на певні поступки, навіть якщо вони не матимуть значного практичного впливу.

"Трампу та його адміністрації дуже потрібна якась "цукерка" перед виборами для своїх виборців", — пояснив дипломат. 

Портал "Коментарі" вже писав, що російська влада не погоджується на тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. У Кремлі стверджують, що Росія зацікавлена не в короткостроковому перемир’ї, а в повноцінному мирному врегулюванні. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.



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Джерело: https://espreso.tv/svit-rosiya-mozhe-piti-na-postupki-shchob-dogoditi-trampu-pered-viborami-veselovskiy
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