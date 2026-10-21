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Тепер про паузу у вогні в Україні можна забути: у Кремлі ошелешили цинічною причиною

У Кремлі заявили про відмову Путіна від енергетичного перемир’я з Україною та розкритикували нові мирні ініціативи Заходу

21 жовтня 2026, 13:00
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Клименко Елена

Російська влада не погоджується на тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. У Кремлі стверджують, що Росія зацікавлена не в короткостроковому перемир’ї, а в повноцінному мирному врегулюванні. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Тепер про паузу у вогні в Україні можна забути: у Кремлі ошелешили цинічною причиною

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи можливість енергетичного перемир’я, представник Кремля дав зрозуміти, що Москва не збирається змінювати свій підхід до війни. Водночас російська сторона продовжує використовувати риторику про нібито прагнення до миру, попри атаки на українську інфраструктуру.

"Росії потрібен мир, а не перемир’я", — заявив Пєсков. 

Він також визнав, що до переговорів щодо врегулювання війни необхідно залучати Україну. За словами речника Кремля, досягти домовленостей без участі Києва неможливо. Однак його коментар супроводжувався черговою неоднозначною заявою щодо відповідальності за ухвалення рішень.

"Хтось там має ухвалити відповідальне рішення", — додав представник російського керівництва, не пояснивши, кого саме мав на увазі.

Дмитро Пєсков також прокоментував дипломатичні зусилля, спрямовані на пошук шляхів завершення війни. Зокрема, йшлося про заяви президента Фінляндії Александра Стубба щодо зустрічі української, американської та європейської делегацій у Норвегії. За словами фінського лідера, учасники обговорень напрацювали пропозиції, які планували передати російській стороні.

Стубб наголосив, що зупинення кровопролиття залишається одним із головних завдань міжнародної дипломатії.

"На мій досвід, мир вимагає терпіння, але, на жаль, війна не чекає. Люди вмирають щодня", — заявив президент Фінляндії, закликавши продовжувати зусилля для припинення бойових дій. 

Однак у Москві скептично поставилися до озвучених ініціатив. Пєсков заявив, що повторення загальноєвропейських підходів до українського питання навряд чи допоможе врегулюванню.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишня депутатка Держдуми РФ, оперна співачка та громадська діячка Марія Максакова вважає, що змусити Володимира Путіна припинити агресію проти України можна лише за допомогою потужного зовнішнього тиску.  



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