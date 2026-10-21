Россия может согласиться на ограниченные или чисто формальные уступки, чтобы продемонстрировать готовность к договоренностям с президентом США Дональдом Трампом в преддверии американских выборов. В то же время, переговоры в Осло засвидетельствовали определенное изменение подхода к дипломатическому процессу: на этот раз украинские и европейские представители объясняли американской стороне свое видение условий возможного перемирия. Об этом заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.

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По его словам, ранее украинские представители приезжали на встречи, где американские чиновники Стив Виткофф и Джаред Кушнер озвучивали собственное видение урегулирования и предлагали условия для дальнейших переговоров. Во время встречи в Осло ситуация, по оценке дипломата, была другой: украинская и европейская стороны сами объясняли американцам, какими должны быть параметры будущих договоренностей.

"Итак, это хороший знак", — отметил Веселовский, комментируя изменение формата переговоров.

Дипломат связывает активность Вашингтона с приближающимися выборами в США. По его мнению, администрация Трампа заинтересована в том, чтобы продемонстрировать избирателям конкретный внешнеполитический результат. Именно поэтому Москва, предполагает Веселовский, может согласиться на определенные уступки, даже если они не будут иметь значительного практического влияния.

"Трампу и его администрации очень нужна какая-то "конфета" перед выборами для своих избирателей", — пояснил дипломат.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские власти не соглашаются на временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В Кремле утверждают, что Россия заинтересована не в краткосрочном перемирии, а в полноценном мирном урегулировании. Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.