Це фінальна стадія війни: історик зробив важливий прогноз щодо перемир’я з Росією

Історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак вважає, що нинішній етап російсько-української війни може бути фінальним у її теперішній фазі. Однак історик застерігає, що навіть можливе перемир’я між Росією та Україною не означатиме справжнього миру та закінчення війни.

Історик Ярослав Грицак про наближення кінця війни. Фото з відкритих джерел

Ярослав Грицак на тлі активних переговорів висловив свої думки, чи призведуть вони до завершення війни, або ж стануть лише паузою. На думку історика, наразі не має ознак переростання конфлікту у світову війну, хоча, за словами Грицака, ще кілька місяців тому такий сценарій виглядав імовірним.

"Я лишаюся при думці, що це фінальна стадія нашої війни, російсько-української війни", — прогнозує Грицак.

Однак, за словами історика, йдеться радше про можливу зупинку гарячої фази, а не про вирішення глибинних причин протистояння. Грицак підкреслив, що війна в Україні має не лише геополітичний, а й ціннісний, цивілізаційний характер. На його думку, саме це ускладнює досягнення закінчення війни та тривалого миру.

"Якби це була тільки війна за інтереси, вона могла б скінчитися сьогодні чи завтра. А так це війна, яка може тягнутися на десятиліття", – пояснив Грицак.

Історик допускає можливість перемир’я, яке могло б бути тактично вигідним для України та дати простір для відновлення. Проте без глибоких змін у самій Росії та нової архітектури безпеки в регіоні ризик повторення ескалації зберігатиметься. Як підсумок, Грицак вважає, що Україна має готуватися до довготривалого протистояння з Росією, яке може переходити з гарячої фази у холодну та навпаки.

