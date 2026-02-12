Это финальная стадия войны: историк сделал важный прогноз о перемирии с Россией

Рубрики
Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак считает, что нынешний этап российско-украинской войны может быть финальным в ее нынешней фазе. Однако историк предостерегает, что даже возможное перемирие между Россией и Украиной не будет означать подлинный мир и окончание войны.
Историк Ярослав Грицак о приближающемся конце войны. Фото из открытых источников
Ярослав Грицак на фоне активных переговоров выразил свои мысли, приведут ли они к завершению войны или же станут лишь паузой. По мнению историка, пока нет признаков перерастания конфликта в мировую войну, хотя, по словам Грицака, еще несколько месяцев назад такой сценарий выглядел вероятным.
Однако, по словам историка, речь идет скорее о возможной остановке горячей фазы, а не о решении глубинных причин противостояния. Грицак подчеркнул, что война в Украине носит не только геополитический, но и ценностный, цивилизационный характер. По его мнению, именно это усложняет достижение окончания войны и продолжительного мира.
Историк допускает возможность перемирия, которое могло бы быть тактически выгодно для Украины и дать простор для восстановления. Однако без глубоких изменений в самой России и новой архитектуры безопасности в регионе риск повторения эскалации будет сохраняться. Как итог, Грицак считает, что Украина должна готовиться к длительному противостоянию с Россией, которое может переходить из горячей фазы в холодную и наоборот.
