Це єдине, що змусить Путіна закінчити війну: що вже почало відбуватися

Російський диктатор Володимир Путін припинить війну лише тоді, коли в Росії закінчаться гроші. Про це заявив американський дипломат, колишній радник Держдепу США та директор у справах Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Метью Брайза в ефірі телеканалу "Еспресо" зазначив, що нинішні американські санкції проти російських енергетичних компаній, зокрема "Лукойл" і "Роснєфть", суттєво послаблюють економіку РФ. За його словами, нова політика Вашингтона фактично позбавляє Кремль головного джерела валютних надходжень, які йдуть від експорту нафти.

"Зрештою, Путіна змусить припинити війну лише одне – коли в Росії закінчаться гроші", – наголосив дипломат.

Брейза нагадав, що попередня стратегія США дозволяла купувати російську нафту за обмеженою ціною, щоб уникнути різкого зростання світових цін. Тепер же обмеження стали жорсткішими, а американська політика спрямована на скорочення постачання російської нафти на світові ринки, що серйозно б’є по доходах Кремля.

"Попри спроби Москви перебудувати економіку на військові рейки, настане момент, коли фінансові ресурси просто вичерпаються, і продовжувати війну стане неможливо. Вважаю, що саме економічний тиск врешті змусить Путіна припинити війну. Він же прагне продовжувати бої якомога довше, сподіваючись, що Україна виснажиться першою і що європейська підтримка зникне до того, як у Росії вичерпуються фінансові ресурси", — вважає американський дипломат.

Брейза зауважив, що військове виробництво є однією з найменш ефективних форм інвестицій, адже зброя не створює доданої вартості для економіки. Саме тому економічний тиск у довгостроковій перспективі є ключем до припинення агресії РФ.

