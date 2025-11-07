Это единственное, что заставит Путина закончить войну: что уже начало происходить

Российский диктатор Владимир Путин прекратит войну только тогда, когда у России закончатся деньги. Об этом заявил американский дипломат, бывший советник Госдепа США и директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мэтью Брайза в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что нынешние американские санкции против российских энергетических компаний, в частности "Лукойл" и "Роснефть", существенно ослабляют экономику РФ. По его словам, новая политика Вашингтона фактически лишает Кремль главного источника валютных поступлений, исходящих от экспорта нефти.

"В конце концов, Путина заставит прекратить войну только одно – когда у России закончатся деньги", – подчеркнул дипломат.

Брейза напомнил, что предыдущая стратегия США позволяла покупать российскую нефть по ограниченной цене во избежание резкого роста мировых цен. Теперь же ограничения ужесточились, а американская политика направлена на сокращение поставок российской нефти на мировые рынки, что серьезно сказывается на доходах Кремля.

"Несмотря на попытки Москвы перестроить экономику на военные рельсы, настанет момент, когда финансовые ресурсы просто иссякнут, и продолжать войну станет невозможно. Считаю, что именно экономическое давление, наконец, заставит Путина прекратить войну. Он же стремится продолжать бои подольше, надеясь, что Украина истощится первой и что европейская поддержка исчезнет до того, как у России иссякают финансовые ресурсы", — считает американский дипломат.

Брейза заметил, что военное производство является одной из наименее эффективных форм инвестиций, ведь оружие не создает добавленную стоимость для экономики. Именно поэтому экономическое давление в долгосрочной перспективе является ключом к прекращению агрессии РФ.

