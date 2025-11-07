Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин прекратит войну только тогда, когда у России закончатся деньги. Об этом заявил американский дипломат, бывший советник Госдепа США и директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Мэтью Брайза в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что нынешние американские санкции против российских энергетических компаний, в частности "Лукойл" и "Роснефть", существенно ослабляют экономику РФ. По его словам, новая политика Вашингтона фактически лишает Кремль главного источника валютных поступлений, исходящих от экспорта нефти.
Брейза напомнил, что предыдущая стратегия США позволяла покупать российскую нефть по ограниченной цене во избежание резкого роста мировых цен. Теперь же ограничения ужесточились, а американская политика направлена на сокращение поставок российской нефти на мировые рынки, что серьезно сказывается на доходах Кремля.
Брейза заметил, что военное производство является одной из наименее эффективных форм инвестиций, ведь оружие не создает добавленную стоимость для экономики. Именно поэтому экономическое давление в долгосрочной перспективе является ключом к прекращению агрессии РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на слова Трампа о прогрессе в мирных переговорах для окончания войны.
Также "Комментарии" писали о Трампе, который заявил, что Путин просил его помочь закончить войну в Украине.