logo

BTC/USD

101027

ETH/USD

3297.69

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это единственное, что заставит Путина закончить войну: что уже начало происходить
commentss НОВОСТИ Все новости

Это единственное, что заставит Путина закончить войну: что уже начало происходить

Американский дипломат Мэтью Брайза заявил, что остановить войну Путина может только экономическое давление. Санкции США против российской нефти уже отражаются на экономике РФ.

7 ноября 2025, 18:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин прекратит войну только тогда, когда у России закончатся деньги. Об этом заявил американский дипломат, бывший советник Госдепа США и директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза.

Это единственное, что заставит Путина закончить войну: что уже начало происходить

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мэтью Брайза в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что нынешние американские санкции против российских энергетических компаний, в частности "Лукойл" и "Роснефть", существенно ослабляют экономику РФ. По его словам, новая политика Вашингтона фактически лишает Кремль главного источника валютных поступлений, исходящих от экспорта нефти.

"В конце концов, Путина заставит прекратить войну только одно – когда у России закончатся деньги", – подчеркнул дипломат.

Брейза напомнил, что предыдущая стратегия США позволяла покупать российскую нефть по ограниченной цене во избежание резкого роста мировых цен. Теперь же ограничения ужесточились, а американская политика направлена на сокращение поставок российской нефти на мировые рынки, что серьезно сказывается на доходах Кремля.

"Несмотря на попытки Москвы перестроить экономику на военные рельсы, настанет момент, когда финансовые ресурсы просто иссякнут, и продолжать войну станет невозможно. Считаю, что именно экономическое давление, наконец, заставит Путина прекратить войну. Он же стремится продолжать бои подольше, надеясь, что Украина истощится первой и что европейская поддержка исчезнет до того, как у России иссякают финансовые ресурсы", — считает американский дипломат.

Брейза заметил, что военное производство является одной из наименее эффективных форм инвестиций, ведь оружие не создает добавленную стоимость для экономики. Именно поэтому экономическое давление в долгосрочной перспективе является ключом к прекращению агрессии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на слова Трампа о прогрессе в мирных переговорах для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который заявил, что Путин просил его помочь закончить войну в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости