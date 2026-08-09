Це дуже не подобається Путіну: що кардинально змінилося у війні в Україні

Як пише австралійське ABC News, за чотири роки повномасштабної війни характер протистояння між Україною та Росією суттєво змінився. Якщо на початку Москва мала значну перевагу, то тепер Україна дедалі активніше завдає ударів по цілях на території РФ, змушуючи російську владу витрачати ресурси на захист власного тилу.

Російський диктатор Володимир Путін

Видання звертає увагу на 40-денну кампанію далекобійних ударів, про яку Володимир Зеленський оголосив наприкінці червня. Її метою було перенести значну частину бойових дій углиб Росії та створити додатковий тиск на Кремль. За даними СБУ, протягом кампанії українські сили провели щонайменше 100 успішних комбінованих атак. Цілями ставали нафтопереробні підприємства, військові об'єкти, логістика та інша інфраструктура.

Одним з найдальших ударів стала атака на Омський нафтопереробний завод, який розташований приблизно за 2700 км від територій, контрольованих Україною. Після пошкоджень підприємство було змушене призупинити роботу.

Експертка з безпілотної війни Олександра Моллой з Університету Нового Південного Уельсу вважає, що Україна кардинально наростила власні можливості. Особливо це стосується виробництва безпілотників.

"Вони… змінили загалом рівняння оборони. У минулому щороку вироблялося приблизно тисячі дронів. Зараз ми бачимо цифри, які прогнозують 10 мільйонів дронів на рік", – сказала Моллой.

Ця зміна особливо помітна за кількістю атак на російський нафтовий сектор. Якщо в перший рік війни було зафіксовано три такі удари, а в другий — 13, то на четвертому році їхня кількість перевищила 130.

Наслідки відчуває і російський ринок. У липні обсяги нафтопереробки в РФ опустилися до найнижчого рівня більш ніж за 20 років. Через дефіцит пального російська влада була змушена вводити обмеження на продаж бензину, а Москва почала шукати додаткові джерела імпорту.

Новими цілями українських атак стали логістичні об'єкти, зокрема склади Wildberries, а також військова інфраструктура. Українська сторона повідомляла про ураження російських літаків та продовження ударів по логістичних маршрутах.

Експертка з питань оборони Дженніфер Паркер вважає, що війна поступово перетворюється із затяжного протистояння на східному фронті на масштабну дуель далекобійних ударів. При цьому українська кампанія стала серйозним випробуванням для російської протиповітряної оборони. За оцінками фахывцыв, ефективність ППО РФ виявилася нижчою, ніж можна було очікувати до початку повномасштабної війни.

"Я думаю, що це має ширші наслідки. Якщо взяти до цього уроки близькосхідного конфлікту, то це матиме ширші наслідки для характеру війни та того, як тепер вестимуться сучасні війни", – сказала Паркер.

Як підсумовує ABC News, головна зміна полягає не лише у кількості українських ударів. Україна отримала можливість системно впливати на російський тил, економіку та військову логістику. Саме ця здатність змушує Кремль розосереджувати ресурси та посилювати захист об'єктів далеко від фронту. Крім того, війна в Україні змінює уявлення про те, як можуть вестися сучасні військові протистояння.