Это очень не нравится Путину: что кардинально изменилось в войне в Украине

Как пишет австралийское ABC News, за четыре года полномасштабной войны характер противостояния между Украиной и Россией существенно изменился. Если в начале Москва имела значительное преимущество, то теперь Украина все активнее наносит удары по целям на территории РФ, заставляя российские власти тратить ресурсы в защиту собственного тыла.

Российский диктатор Владимир Путин

Издание обращает внимание на 40-дневную кампанию дальнобойных ударов, о которой Владимир Зеленский объявил в конце июня. Ее целью было перенести значительную часть боевых действий вглубь России и создать дополнительное давление на Кремль. По данным СБУ, в течение кампании украинские силы провели не менее 100 успешных комбинированных атак. Целями становились нефтеперерабатывающие предприятия, военные объекты, логистика и прочая инфраструктура.

Одним из самых дальних ударов стала атака на Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 2700 км от территорий, контролируемых Украиной. После повреждений предприятие было вынуждено приостановить работу.

Эксперт из беспилотной войны Александра Моллой из Университета Нового Южного Уэльса считает, что Украина кардинально нарастила собственные возможности. Особенно это касается производства беспилотников.

"Они… изменили в целом уравнение обороны. В прошлом ежегодно производилось около тысячи дронов. Сейчас мы видим цифры, которые прогнозируют 10 миллионов дронов в год", – сказала Моллой.

Это изменение особенно заметно по количеству атак на российский нефтяной сектор. Если в первый год войны было зафиксировано три таких удара, а во второй – 13, то на четвертом году их количество превысило 130.

Последствия испытывает и русский рынок. В июле объемы нефтепереработки в РФ опустились до самого низкого уровня более чем за 20 лет. Из-за дефицита горючего российские власти были вынуждены вводить ограничения на продажу бензина, а Москва начала искать дополнительные источники импорта.

Новыми целями украинских атак стали логистические объекты, в том числе склады Wildberries, а также военная инфраструктура. Украинская сторона сообщала о поражении российских самолетов и продолжении ударов по логистическим маршрутам.

Эксперт по вопросам обороны Дженнифер Паркер считает, что война постепенно превращается из затяжного противостояния на восточном фронте в масштабную дуэль дальнобойных ударов. При этом украинская кампания явилась серьезным испытанием для российской противовоздушной обороны. По оценкам экспертов, эффективность ПВО РФ оказалась ниже, чем можно ожидать до начала полномасштабной войны.

"Я думаю, что это имеет более широкие последствия. Если взять к этому уроки ближневосточного конфликта, то это будет иметь более широкие последствия для характера войны и того, как теперь будут вестись современные войны", – сказала Паркер.

Как заключает ABC News, главное изменение состоит не только в количестве украинских ударов. Украина получила возможность системно влиять на русский тыл, экономику и военную логистику. Именно эта способность заставляет Кремль рассредоточивать ресурсы и усиливать защиту объектов вдали от фронта. Кроме того, война в Украине меняет представление о том, как могут вестись современные военные противостояния.