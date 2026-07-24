"Це дорівнює зраді": організаторів виставки під Києвом жорстко рознесли за страшну помилку

Російський балістичний удар по полігону на Київщині, де проходила оборонна виставка, міг стати наслідком грубих прорахунків організаторів. Таку думку висловив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

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За його словами, сам формат заходу викликає багато запитань, адже виставку було анонсовано заздалегідь, а полігони поблизу столиці залишаються потенційними цілями для російської балістики.

"Виставка називається "Критично захищена". Велика кількість людей на полігоні, а укриттів там, як правило, немає", – наголосив Романенко.

Експерт нагадав, що після трагедії в Чернігові вже були зроблені висновки, однак нинішній випадок свідчить, що їх врахували не повною мірою. На його думку, подібні заходи варто проводити у віддаленіших регіонах, де російським ракетам складніше дістати ціль.

Романенко також звернув увагу, що інформація про проведення виставки була у відкритому доступі, а визначити місце її проведення для російської розвідки не становило труднощів.

"Дали анонс в інтернеті, що виставка буде на полігоні під Києвом. По пальцях можна перерахувати, де можна проводити такі випробування", – сказав він.

На переконання експерта, відповідальність за трагедію мають понести організатори.

"Це на межі зради. Організатори мають відповісти за подібну виставку, щоб усі розуміли, чим це може завершитися", – заявив Романенко.

Він запропонував запровадити обов'язкове погодження таких заходів із СБУ або Радою національної безпеки та оборони, щоб мінімізувати ризики повторення подібних трагедій.

Водночас експерт наголосив, що Росія продовжує вдосконалювати розвідувальні можливості, використовуючи супутникові дані та інші сучасні технології для виявлення скупчень людей і техніки. За його словами, саме тому питання безпеки під час організації військових заходів має бути безумовним пріоритетом.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський балістичний удар по полігону на Київщині міг стати результатом не лише технічної розвідки, а й роботи агентурної мережі РФ в Україні. Таку думку висловив генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки Василь Богдан.