"Это равно измене": организаторов выставки под Киевом жестко разнесли за страшную ошибку

Российский баллистический удар по полигону в Киевской области, где проходила оборонная выставка, мог стать следствием грубых просчетов организаторов. Такое мнение высказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

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По его словам, сам формат мероприятия вызывает много вопросов, ведь выставка была анонсирована заранее, а полигоны вблизи столицы остаются потенциальными целями для российской баллистики.

"Выставка называется "Критически защищена". Большое количество людей на полигоне, а укрытий там, как правило, нет", — подчеркнул Романенко.

Эксперт напомнил, что после трагедии в Чернигове уже сделаны выводы, однако нынешний случай свидетельствует, что их учли не в полной мере. По его мнению, подобные мероприятия следует проводить в более отдаленных регионах, где российским ракетам сложнее достать цель.

Романенко также обратил внимание, что информация о проведении выставки была в открытом доступе, а определить место ее проведения для российской разведки не составляло труда.

"Дали анонс в интернете, что выставка будет на полигоне под Киевом. По пальцам можно пересчитать, где можно проводить такие испытания", – сказал он.

По мнению эксперта, ответственность за трагедию должны понести организаторы.

"Это на грани измены. Организаторы должны ответить за подобную выставку, чтобы все понимали, чем это может завершиться", – заявил Романенко.

Он предложил ввести обязательное согласование таких мер с СБУ или Советом национальной безопасности и обороны, чтобы минимизировать риски повторения подобных трагедий.

В то же время эксперт подчеркнул, что Россия продолжает совершенствовать разведывательные возможности с помощью спутниковых данных и других современных технологий для выявления скоплений людей и техники. По его словам, именно поэтому вопрос безопасности при организации военных мероприятий должен быть безусловным приоритетом.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский баллистический удар по полигону в Киевской области мог стать результатом не только технической разведки, но и работы агентурной сети РФ в Украине. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, эксперт по национальной безопасности Василий Богдан.