Це деморалізує військових: бійці повернули українців у жорстку реальність

У Сполучених Штатах знову заговорили про можливе відновлення переговорного треку, певний час до контакту з Москвою готувався і Захід. Однак військові переконані, що лідер РФ Володимир Путін не готовий навіть до перемир’я і розповіли, коли це може статися.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін зазначив, що про перемирʼя взагалі можна говорити лише тоді, коли буде переламний момент на полі бою.

“Бо поки всі розмови про “готовність росіян домовлятися” є лише мріями. Факти доводять протилежне — ворог готується до продовження активної фази бойових дій. Війна зупиниться, коли росіяни з однієї сторони зовсім перестануть просуватись, а з іншої — нестимуть величезні втрати. Поки що ситуація не настільки для них критична”, — пояснив військовий.

За його словами, постійні беззмістовні коментарі сотень “експертів” про перемирʼя мають лише деструктивний ефект, оскільки паралізують волю людей до реальних справ та деморалізують військових.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні стартувала реформа армії — Міністерство оборони України презентувало нові рішення. Однак військові вважають умови несправедливими.

Народний депутат Юрій Камельчук розповів, які відгуки отримав від захисників України. За його словами, військові вважають несправедливою цю модель і в частині фінансових добавок і у питанні справедливості між тими, хто пішов добровольцем у 22-му і хто підписав контракт пізніше. За його словами, гідне грошове забезпечення буде нормальною мотивацією для військового та його сім'ї.



