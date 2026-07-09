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Это деморализует военных: бойцы вернули украинцев в жесткую реальность

Подполковник ВСУ Жорин объяснил, когда Россия пойдет на перемирие

9 июля 2026, 22:37
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Кречмаровская Наталия

В Соединенных Штатах снова заговорили о возможном возобновлении переговорного трека, некоторое время к контакту с Москвой готовился и Запад. Однако военные убеждены, что лидер РФ Владимир Путин не готов даже к перемирию и рассказали, когда это может произойти.

Это деморализует военных: бойцы вернули украинцев в жесткую реальность

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что о перемирии можно говорить только тогда, когда будет переломный момент на поле боя.

"Потому что пока все разговоры о "готовности россиян договариваться" являются лишь мечтами. Факты доказывают обратное — враг готовится к продолжению активной фазы боевых действий. Война остановится, когда россияне с одной стороны совсем перестанут продвигаться, а с другой — будут нести огромные потери. Пока ситуация не настолько для них критическая”, — объяснил военный.

По его словам, постоянные бессодержательные комментарии сотен "экспертов" о перемирии имеют лишь деструктивный эффект, поскольку парализуют волю людей к реальным делам и деморализуют военных.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине стартовала реформа армии — Министерство обороны Украины презентовало новые решения. Однако военные считают условия несправедливыми.

Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, какие отзывы получил от защитников Украины. По его словам, военные считают несправедливой эту модель и в части финансовых добавок и в вопросе справедливости между ушедшими добровольцем в 22-м и кто подписал контракт позже. По его словам, достойное денежное довольствие будет нормальной мотивацией для военного и его семьи.




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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/6099
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